В Украине хотят повысить "налог на посылки". Сколько и кому придется платить уже в 2024 году

Почему правительство решило облагать налогом почти все международные посылки, кто за это заплатит и причем тут большой бизнес – читайте в обзоре финансового редактора РБК-Украина Руслана Кисляка.

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Среди предложенных Министерством финансов налоговых новаций в рамках кампании по поиску дополнительных 500 млрд гривен в бюджет до конца года, активно обсуждаемых экспертной средой и бизнес-сообществом, идея расширения налогооблагаемой базы международных посылок пока не стала топ-темой в публичном пространстве.

Возможно, дело в том, что за счет налогообложения посылок государство планирует получить в бюджет в следующем году в лучшем случае лишь 8 млрд гривен, а до конца текущего – чуть более 3 млрд. Сумма действительно незначительная по сравнению с потенциальными поступлениями от других налоговых новаций правительства. Однако затронет нововведение практически каждого украинца. И это уже аргумент, почему этому вопросу стоит уделить немного внимания.

Как хотят облагать налогами посылки

Правительственный законопроект №11416, которым предлагается расширить налогооблагаемую базу международных посылок, предусматривает в частности норму, согласно которой не являются объектом налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 45 евро, для одного получателя — физического лица в одной депеше от одного отправителя физического лица в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя физического лица в международных экспресс-отправлениях.

Здесь следует напомнить, что согласно действующему законодательству не облагаются посылки стоимостью до 150 евро.

В правительстве аргументируют свою инициативу тем, что снижение порога налогообложения будет способствовать борьбе с уклонениями крупного бизнеса от уплаты таможенных платежей, из-за чего государственный бюджет теряет колоссальные средства. Об этом, в частности, в интервью РБК-Украина говорил министр финансов Сергей Марченко.

"Нас беспокоит тот факт, что в Украине практически вся интернет-торговля и электронная коммерция находятся в "тени". Условно говоря, в рамках лимита 150 евро не облагаемой налогом стоимости товара у нас завозят все. И эта проблема значительно больше, чем просто нежелание платить незначительные налоги при импорте", – говорит министр.

В 2023 году без налогообложения таможенными платежами в Украину импортировано 51,5 млн штук международных почтовых отправлений. В среднем, получается, каждый украинец получил две посылки в год, приводит статистику Сергей Марченко.

"При этом никто не знает, сколько реально товаров находится внутри каждой из 51,5 млн посылок. Задайтесь вопросом, почему в Украине цена тех же iPhone иногда ниже, чем в странах, где их производят? Потому что с этих товаров не уплачены налоги", – резюмирует собеседник РБК-Украина.

Как инициативу правительства оценивают эксперты

Мнения экспертов относительно правительственной инициативы расходятся.

Pro

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман оценивает идею расширения налогообложения международных посылок в целом положительно.

Он, в частности, констатирует, что зачастую международные посылки, формируемые в коммерческие партии товаров, попадают в Украину без налогов. А потом продаются через интернет-магазины, также часто без уплаты налогов. Таким образом, значительно искажается конкуренция, страдают "белые" отечественные производители, теряет государственный бюджет. Поэтому рано или поздно нормы о налогообложении международных посылок должны быть приняты.

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Сумма потенциальных налоговых потерь для госбюджета от недоналогообложения международных посылок составляет около 8 млрд гривен в год. Речь идет об НДС, если налог будет взиматься от "нулевой" стоимости посылок, объясняет эксперт, добавляя, что предлагаемая правительством норма о налогообложении посылок стоимостью от 45 евро предусмотрена только по посылкам, которые, условно, родственники или друзья пересылают друг другу, без оплаты. В случаях же покупки товаров в интернет-магазинах налогообложение должно быть, начиная от "нулевой" стоимости. И это правильно, считает собеседник издания.

Что касается эффективной борьбы с "тенью", когда под видом посылок в Украину завозятся коммерческие партии товаров для дальнейшей продажи, то, к сожалению, текущие налоговые инициативы правительства не предусматривают никаких специальных механизмов. Так что о детенизации рынка речь пока не идет.

Contro

С коллегой не согласен эксперт Экономической экспертной платформы, старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский.

По его мнению, норму по снижению ценового порога налогообложения международных посылок "протягивают" лоббисты крупного бизнеса. Речь якобы идет о крупных импортерах электроники, гаджетах и бытовой технике. Монополисты просто не хотят лишней конкуренции.

"Это лоббируют так называемые официальные импортеры, монопольно держащие высокие цены. Это сугубо лоббистская история, и она очень некрасивая", - утверждает собеседник издания.

По его мнению, бороться с незаконными схемами оптовых поставок товаров нужно другими методами. Для этого нужно просто ограничить максимальное количество посылок, которые человек может в течение определенного периода получить для собственных нужд. А для оптовиков – ввести налогообложение от "нулевой" стоимости.

Что говорят "на почте"

Участники рынка почтовых перевозок комментировать налоговые инициативы правительства не спешат.

Единственный государственный оператор почтовой связи "Укрпочта" ограничилась констатацией того факта, что в настоящее время правительственный законопроект еще не принят парламентом, поэтому якобы и комментировать нечего.

"До внесения, рассмотрения всех правок и принятия окончательного текста законопроекта считаем, что рано комментировать последствия, ведь его положения могут измениться", - убеждают в компании.

Остается непонятно, собирается ли "Укрпочта" приобщаться к разработке соответствующих поправок на этапе рассмотрения законопроекта в профильном комитете Верховной Рады. Или ограничится констатацией результатов финального голосования в сессионном зале.

Коммерческий гигант рынка компания "Новая почта" до момента выхода публикации не предоставила свой комментарий по правительственным налоговым инициативам.