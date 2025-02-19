"Россия не сможет нам диктовать условия": Стефанчук ответил на призывы к выборам во время войны

Руслан Стефанчук высказал свою позицию относительно заявлений о проведении выборов во время полномасштабной войны. По его мнению, такие призывы следует тщательно анализировать: является ли это реальной возможностью для страны или просто очередным инструментом для дестабилизации ситуации в Украине.

Стефанчук подчеркнул, что президент Владимир Зеленский был избран на демократических выборах и сегодня возглавляет борьбу за свободу, независимость и безопасность украинцев. Он заверил, что выборы в Украине состоятся, но только после завершения военного положения. Это четко предусмотрено украинским законодательством.

По его словам, Россия никогда не была за мир - она всегда маскировала свою агрессию псевдо-миротворчеством. Сценарий российской политики, как он отметил, неизменен: сначала оккупация, а затем давление через переговоры, которые лишь закрепляют достигнутое силой. Он сомневается, что на этот раз все будет иначе.

"Мы не будем копировать их практики, где "победитель" известен еще до голосования, а псевдовыборы проходят вместе с псевдореферендумами - в нашем случае еще и под дулами российских автоматов", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что Украина не отказывается от демократии, но выборы возможны только после завершения военного положения, что является прямой нормой украинского законодательства. Проведение выборов под обстрелами, по его словам, не является демократией, а лишь спектаклем, где выгодоприобретателем является Кремль.