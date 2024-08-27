Стефанчук: с сентября мы заходим в бюджетный процесс, будут трудные решения

"Принятие бюджета одна из важнейших функций парламента и вместе с правительством мы провели уже ряд дискуссий по вопросам, которые будут направлены на создание и функционирование основной сметы нашей страны. Мы осознаем, что для того, чтобы смета была эффективна мы должны иметь поступления", - заявил он.

Стефанчук отметил, что сейчас власть дискутирует над вопросом дополнительных поступлений в бюджет, а также с тем, чтобы сделать его максимально эффективным.

"Именно из бюджета осуществляется финансирование ВСУ. Мы не можем для этого привлекать международную помощь. Мы в постоянном контакте с Кабмином. Буквально с сентября мы заходим в бюджетный процесс. Это будет сложный процесс, будут тяжелые решения. Я убежден, что мы найдем совместные решения", - подчеркнул он.