Стефанчук об отмене заседаний Рады: Две фракции ушли в неконструктивный диалог

На вопрос, почему на прошлой неделе были отменены заседания, Стефанчук ответил: "Две фракции, как мне кажется, пошли в неконструктивный диалог, говоря, что не будут давать возможность голосовать ряд законопроектов, будут затягивать первые чтения".

По словам спикера, это фракции "Европейская солидарность" и "Голос".

Стефанчук отметил, что фракция монобольшинства планировала в первую очередь рассмотреть законопроект о мобилизации, вопросы оборонных укреплений и учебных комплексов по подготовке солдат. У депутатов "Слуги народа", по его словам, возникла необходимость "посмотреть непосредственно основные и ключевые вещи", поэтому они обратились к спикеру с предложением о поездке "на фронт".

"Депутаты имели по регламенту на это право. Я как глава ВР получил от них письмо, и фракция монобольшинства уехала", - сказал Стефанчук.

По его словам, касательно проведения заседаний у оппозиции "был ряд условий".

"Например, те же командировки. Дальше — вопрос приоритетности отношения к повестке дня законов конкретной фракции", - сказал спикер парламента.