Стефанчук розповів, чи можна виносити особливий статус для ОРДЛО на референдум

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук прокоментував, чи можна виносити особливий статус для окремих районів Донецької та Луганської областей на референдум. Він також уточнив, які питання на нього виносити не можна.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Фокус".

"На референдум може бути винесено будь-яке питання, яке побажає український народ. За винятком тих, що спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення суверенітету і, що важливо, територіальної цілісності країни", - підкреслив заступник голови парламенту.

Він додав, що не можуть виноситися на референдум і питання, спрямовані на розпалювання національної, міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі, а також питання податків, амністії і органів правопорядку, суду.

"Мова про відділення територій йти не може. Важливо розуміти: на референдум виноситься тільки одне питання, його формулювання повинне бути чітким, а відповідь - або "так", або "ні", без варіантів", - сказав віце-спікер.

Стефанчук запевнив, що зміни територій у законі про референдум трактуються виключно на розширення.

"Запобіжників у документі досить. Так, текст законопроекту неостаточний, депутати вносять правки - не готовий сказати, закладе чи хтось із них якусь міну підводної дії", - додав він.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна "Вибори і "особливий статус": що відбувається у переговорах по Донбасу" говориться, що закон про "особливий статус" ОРДЛО на тимчасовій основі набирає чинності після проведення там виборів. Конкретний текст "формули Штайнмайера" Україна узгодила восени минулого року, який належить ввести в цей закон.

Відзначимо, за підсумками обговорення закону про особливий статус Донбасу з російською стороною у ході засідання Тристоронньої контактної групи не вдалося досягти консенсусу навіть по преамбулі, оскільки РФ вимагає прибрати з неї згадка про реінтеграцію переселенців.

Як писало РБК-Україна, глава парламенту Дмитро Разумков раніше заявив, що вибори на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей можуть відбутися тільки за певних умов.