Стефанчук про скасування переведення годинників: запровадити єдиний час - геополітичне завдання

"Я дуже сподіваюся, що це останній рік, коли ми будемо переводити годинники. Бо економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена, а шкода - очевидна", - заявив замглави Ради.

За його словами, скасувати переведення годинників необхідно, щоб встановити та закріпити на всій території України єдиний київський час.

"95% території України перебуває в межах часового поясу UTC+2. Запровадити на всій території України єдиний час - геополітичне завдання. Хочу нагадати, що після анексії Криму Російська Федерація одразу ж прийняла рішення та встановила на тимчасово окупованих територіях московський час", - зазначив Стефанчук.

Перший віце-спікер підкреслив, що економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена.

У Раді пропонували залишити київський час, оскільки 95% території України перебуває у межах єдиного часового поясу - UTC+2. Тільки Луганська та частково Донецька та Харківська області, а також незначна частина Закарпатської області знаходяться в інших часових поясах.

"Часова відмінність між ними становить 68 хвилин. У результаті на сході незадоволені літнім часом, бо світає там о 3-й годині ночі, а захід - зимовим, через який о 9-й ранку все ще темно", - сказав Стефанчук.

Він підкреслив, що у тексті проекту закону, поданому до другого читання, передбачили, що органи місцевого самоврядування у разі необхідності можуть рекомендувати час початку робочого дня для підприємств, установ та організацій усіх форм власності на відповідній території.

Закон "Про обчислення часу в Україні" направили на повторне друге читання до профільного комітету.

"Ми вдосконалимо напрацьоване і сподіваюся, що ця ідея буде втілена вже найближчим часом", - сказав Стефанчук.