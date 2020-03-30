Стефанчук відкрив третє позачергове засідання Ради в понеділок

Перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук відкрив третє позачергове засідання Верховної ради в понеділок, 30 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

Пізніше глава парламенту Дмитро Разумков оголосив, що в засіданні бере участь і президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше став відомий порядок денний третього позачергового засідання Верховної ради України. У порядку денному значилося призначення Сергія Марченка міністром фінансів України та Максима Степанова - міністром охорони здоров'я. Рада вже схвалила їх призначення. Вони склали присягу з трибуни парламенту.

Крім того, нардепи розглянуть законопроект про окремі питання функціонування банківської системи, необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом, а також законопроект про ринок сільськогосподарських земель в другому читанні.

Як писало РБК-Україна, на попередньому позачерговому засіданні Рада вже провалила призначення Сергія Марченка та Максима Степанова новими міністрами, однак Кабінет міністрів перереєстрував уявлення на них перед третім позачерговим засіданням.