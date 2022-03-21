Стефанчук пояснив солдатам РФ, що їх чекає в найближчі 20 років

Стефанчук зазначив, що це його перше звернення до загарбників російською мовою - очевидно, щоб ті ясно вловили суть.

"Вперше звернуся до російських солдатів зрозумілою для них мовою. Російський солдат, пам'ятай, фраза: "Ми тебе туди не посилали" буде головною по відношенню до тебе в наступних пару десятків років від твоєї влади", - пише нардеп.

Також Стефанчук навів такий приклад, якщо ті сумніваються в правдивості його слів.

"Не віриш? Запитай у "афганців" та інших "героїв визвольних воєн"", - порадив спікер.