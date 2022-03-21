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Стефанчук пояснив солдатам РФ, що їх чекає в найближчі 20 років

Фото: Руслан Стефанчук (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Володимир Костирін

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до російських окупантів, яких Кремль кидає на війну проти України, і попередив про ставлення влади країни-агресора в майбутньому до тих солдатів, які з якоїсь причини вціліють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку спікера.

Стефанчук зазначив, що це його перше звернення до загарбників російською мовою - очевидно, щоб ті ясно вловили суть.

"Вперше звернуся до російських солдатів зрозумілою для них мовою. Російський солдат, пам'ятай, фраза: "Ми тебе туди не посилали" буде головною по відношенню до тебе в наступних пару десятків років від твоєї влади", - пише нардеп.

Також Стефанчук навів такий приклад, якщо ті сумніваються в правдивості його слів.

"Не віриш? Запитай у "афганців" та інших "героїв визвольних воєн"", - порадив спікер.

Як повідомлялося раніше, українські військові допускають, що Кремль через серйозні втрати може оголосити в РФ тотальну мобілізацію, пішовши за сценарієм Другої чеченської кампанії - тобто для її виправдання організувати криваві провокації у своїй країні.

Зараз, через великі втрати, Росія "запрошує" цивільних підписати контракт на військову службу за квитанціями за комуналку.

Нагадаємо також, що РФ приховує кількість своїх військових, загиблих в Україні - тіла вбитих солдатів російська сторона спалює в пересувних крематоріях або в безіменних могилах.

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Руслан СтефанчукВійна Росії проти України