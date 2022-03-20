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Росіян "запрошують" підписати контракт на військову службу з квитанцій за комуналку (фото)

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Неділя 20 березня 2022 20:50
Росіян "запрошують" підписати контракт на військову службу з квитанцій за комуналку (фото) Росіян "запрошують" на військову службу з квитанцій за комуналку (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська напали на Україну 24 лютого. Відтоді загинуло близько 14 400 окупантів. Через значні втрати Росія цивільних "запрошує" підписати контракт з квитанцій за комуналку. Однак черги з охочих віддати своє життя за 50 тисяч рублів в місяць немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що взято в полон близько 1000 окупантів, поранено близько 43 200 російських військових.

Повідомляється, що спочатку як "гарматне м'ясо" використовували призовників.

"Частково нестача військових досі вирішується коштом резервних частин зі сходу країни, найманців з Сирії, Вірменії та "вагнерівців", - йдеться у повідомленні.

Також цивільних росіян вже "запрошують" підписати контракт з квитанцій за комуналку. Однак, черги з охочих віддати своє життя за 50 тисяч рублів в місяць немає.

"Західні експерти прогнозують, що наступальна тактика РФ застопорилась. Але не варто виключати й масову мобілізацію та запровадження воєнного стану з попередньою провокацією. Саме такий привід для початку чеченської кампанії був у 1999 р., коли у Волгодонську, Буйнакську та Москві російські спецслужби вчинили теракт житлових будинків, в чому потім звинуватили чеченців", - повідомляє ЦПД.


Росіян &quot;запрошують&quot; підписати контракт на військову службу з квитанцій за комуналку (фото)Росіян "запрошують" на військову службу з квитанцій за комуналку (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Раніше ми повідомляли, що Росія мобілізує студентів з ОРДЛО та долучає лівійських "добровольців" до війни.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 24-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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