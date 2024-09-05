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Стефанчук обсудил со спикером Джонсоном снятие ограничений на удары по России

Фото: Спикер Рады Руслан Стефанчук и спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Иван Носальский

Спикер Рады Руслан Стефанчук провел встречу со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Одной из тем обсуждений стали украинские удары по территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стефанчука в Facebook.

Стефанчук рассказал, что он посетил Италию с рабочим визитом, где встретился с Джонсоном. 

В ходе обсуждений он подчеркнул ценность поддержки Украины со стороны США и обратил внимание на важность беспрецедентной помощи. Также Стефанчук рассказал коллеге о последних террористических атак россиян. 

"Подчеркнул, что критически важно снять все ограничения на использование американского вооружения и получить согласие партнеров на использование предоставленного нам оружия без каких-либо условий и ограничений. Украина не должна защищаться со связанными руками, мы должны получить возможность наносить удары по военным объектам РФ. Призвал Майка Джонсона способствовать поддержке этого вопроса", - добавил спикер. 

Также он назвал Джонсону список самых важных потребностей Украины, куда входят системы противовоздушной обороны и истребители F-16. Отдельное внимание стороны уделили усилению антироссийских санкций, а также ситуацию в энергетической сфере на фоне постоянных ударов россиян. 

Ограничения для ВСУ

Напомним, США запрещают украинским защитникам использовать переданное дальнобойное оружие для ударов по территории России.

По состоянию на сейчас никаких изменений в такой политике Вашингтона нет, несмотря на постоянные призывы украинских чиновников, в том числе президента Владимира Зеленского, снять ограничения.

Украина объясняет, что снятие ограничений необходимо, чтобы иметь возможность наносить удары по местам базирования российской тактической и стратегической авиации на территории РФ.

В то же время координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби считает, что ATACMS не смогут поразить 90% российских самолетов, поскольку они базируются дальше 300-километровой зоны от границы с Украиной.

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