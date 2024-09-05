Стефанчук обсудил со спикером Джонсоном снятие ограничений на удары по России

Стефанчук рассказал, что он посетил Италию с рабочим визитом, где встретился с Джонсоном.

В ходе обсуждений он подчеркнул ценность поддержки Украины со стороны США и обратил внимание на важность беспрецедентной помощи. Также Стефанчук рассказал коллеге о последних террористических атак россиян.

"Подчеркнул, что критически важно снять все ограничения на использование американского вооружения и получить согласие партнеров на использование предоставленного нам оружия без каких-либо условий и ограничений. Украина не должна защищаться со связанными руками, мы должны получить возможность наносить удары по военным объектам РФ. Призвал Майка Джонсона способствовать поддержке этого вопроса", - добавил спикер.

Также он назвал Джонсону список самых важных потребностей Украины, куда входят системы противовоздушной обороны и истребители F-16. Отдельное внимание стороны уделили усилению антироссийских санкций, а также ситуацию в энергетической сфере на фоне постоянных ударов россиян.