Стефанчук обсудил со спикером Джонсоном снятие ограничений на удары по России

Спикер Рады Руслан Стефанчук провел встречу со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Одной из тем обсуждений стали украинские удары по территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стефанчука в Facebook.
Стефанчук рассказал, что он посетил Италию с рабочим визитом, где встретился с Джонсоном.
В ходе обсуждений он подчеркнул ценность поддержки Украины со стороны США и обратил внимание на важность беспрецедентной помощи. Также Стефанчук рассказал коллеге о последних террористических атак россиян.
"Подчеркнул, что критически важно снять все ограничения на использование американского вооружения и получить согласие партнеров на использование предоставленного нам оружия без каких-либо условий и ограничений. Украина не должна защищаться со связанными руками, мы должны получить возможность наносить удары по военным объектам РФ. Призвал Майка Джонсона способствовать поддержке этого вопроса", - добавил спикер.
Также он назвал Джонсону список самых важных потребностей Украины, куда входят системы противовоздушной обороны и истребители F-16. Отдельное внимание стороны уделили усилению антироссийских санкций, а также ситуацию в энергетической сфере на фоне постоянных ударов россиян.
Напомним, США запрещают украинским защитникам использовать переданное дальнобойное оружие для ударов по территории России.
По состоянию на сейчас никаких изменений в такой политике Вашингтона нет, несмотря на постоянные призывы украинских чиновников, в том числе президента Владимира Зеленского, снять ограничения.
Украина объясняет, что снятие ограничений необходимо, чтобы иметь возможность наносить удары по местам базирования российской тактической и стратегической авиации на территории РФ.
В то же время координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби считает, что ATACMS не смогут поразить 90% российских самолетов, поскольку они базируются дальше 300-километровой зоны от границы с Украиной.
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