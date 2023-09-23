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В Раде назвали нардепов, у которых забрали зарплату за "прогулы"

Киев, Суббота 23 сентября 2023 13:50
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В Раде назвали нардепов, у которых забрали зарплату за "прогулы" Фото: спикер Верховной рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Ряд народных депутатов не получают зарплату, поскольку не появляются на заседаниях Верховной рады. Стали известны имени "прогульщиков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера парламента Руслана Стефанчука в интервью "Радио Свобода".

По его словам, зарплату не получат нардепы:

  • Анжелика Лабунская (фракция "Батькивщына");
  • Игорь Палица (депутатская группа "За Будущее");
  • Степан Ивахов (депутатская группа "За Будущее");
  • Федор Христенко (запрещенная партия "ОПЗЖ");
  • Сергей Шахов (депутатская группа "Довира").

Стефанчук отметил, что по регламенту присылает "прогульщикам" письма с требованием являться на заседания. Он не уточнил, кто из названых нардепов находится за границей.

"Вы должны понять тоже одну вещь: у нас с начала войны более 10 народных депутатов находятся за пределами Украины. И мы сделали все для того, чтобы они предусмотрены Конституцией способом, а не произвольно сложили свои полномочия", - добавил он.

Скандалы с нардепами

В течение полномасштабной войны в сети разгорелось несколько скандалов с народными депутатами. В частности, из-за того, что они покинули Украину или, прикрываясь рабочими командировками, отдыхали за границей.

Так, в конце августа Андрей Холод был лишен депутатского мандата. Выяснилось, что бывший парламентарий уехал за границу полгода назад и сейчас там продолжает находиться. По данным СМИ, Холодов был на Кипре вместе с семьей.

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