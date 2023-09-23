В Раде назвали нардепов, у которых забрали зарплату за "прогулы"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера парламента Руслана Стефанчука в интервью "Радио Свобода".

По его словам, зарплату не получат нардепы:

Анжелика Лабунская (фракция "Батькивщына");

Игорь Палица (депутатская группа "За Будущее");

Степан Ивахов (депутатская группа "За Будущее");

Федор Христенко (запрещенная партия "ОПЗЖ");

Сергей Шахов (депутатская группа "Довира").

Стефанчук отметил, что по регламенту присылает "прогульщикам" письма с требованием являться на заседания. Он не уточнил, кто из названых нардепов находится за границей.

"Вы должны понять тоже одну вещь: у нас с начала войны более 10 народных депутатов находятся за пределами Украины. И мы сделали все для того, чтобы они предусмотрены Конституцией способом, а не произвольно сложили свои полномочия", - добавил он.

Скандалы с нардепами

В течение полномасштабной войны в сети разгорелось несколько скандалов с народными депутатами. В частности, из-за того, что они покинули Украину или, прикрываясь рабочими командировками, отдыхали за границей.

Так, в конце августа Андрей Холод был лишен депутатского мандата. Выяснилось, что бывший парламентарий уехал за границу полгода назад и сейчас там продолжает находиться. По данным СМИ, Холодов был на Кипре вместе с семьей.