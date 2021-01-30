Стефанчук назвав п'ять питань, які не можуть бути предметом референдума

На всеукраїнський референдум не можна буде виносити п'ять питань. Вони суперечать Конституції України.

Про це сказав перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером".

За його словами, референдум може вирішити будь-яке важливе загальнонаціональне питання, окрім п'яти позицій.

"Є п'ять речей, які не можуть бути предметом референдуму, тому що вони слідують з Конституції. Це ті, які суперечать Конституції України і європейським нормам про права людини. Друге - які звужують права людини. Третє - які суперечать територіальній цілісності. Четверте - це амністія, податки і так далі. І п'яте - які відносяться до рішень судових органів (наприклад, про їх скасування, - ред.)", - сказав Стефанчук.

Раніше повідомлялося, що закон про продаж земель сільськогосподарського призначення може бути скасований через всеукраїнський референдум.

РБК-Україна писало, що вартість проведення референдуму в Україні буде дорівнювати вартості однієї передвиборчої кампанії. Це близько 2 млд гривень.

У свіжому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 29 січня гості студії - Максим Степанов, Наталія Виноград, Борис Бриль, Юлія Тимошенко та інші - дають відповідь на питання, яке останнім часом хвилює усіх: коли нарешті почнеться вакцинація населення України і чому у нас досі немає жодної вакцини від COVID-19? Крім того, експерти розказують, чи потрібен Україні і українцям закон про референдум.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 29 січня

Нагадаємо, що нещодавно в українців з'явилася можливість змінити компанію-постачальника газу. Але, на жаль, мало хто знає, як це зробити. Як змінити постачальника газу - дивіться у короткому відео.



У минулому ефірі Андрій Коболєв та Олексій Кучеренко також розповіли про транспортування газу та зміну постачальника більш детально.



Також у минулому випуску Юрій Вітренко пояснив, чому держава встановила тариф за споживання газу 6,99 грн і пообіцяв, що "у лютому сума в платіжці зменшиться на 500 грн".



Крім того, на тлі недавньої трагедії у Харкові, глава правління благодійного фонду "Let's help" Ольга Бондаренко розповіла про стан державних і приватних пансіонатів для людей похилого віку в Україні.