Ін'єкція народної волі. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

- Коли нарешті почнеться вакцинація населення України?
- Чому в Україні досі немає жодної вакцини від COVID-19?
- Чи потрібен нам закон про референдум?
- Чи дійсно українці зможуть вирішувати загальнодержавні питання?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України;
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО «Батьківщина»;
Федір Веніславський, народний депутат, «Слуга народу», представник Президента України в Конституційному Суді;
Артур Герасимов, співголова фракції партії «Європейська солідарність»;
Сергій Рахманін, народний депутат, «Голос»;
Нестор Шуфрич, народний депутат, «Опозиційна платформа – за життя»;
Ольга Стефанішина, народний депутат, «Голос», член Комітету ВР України з питань здоров’я нації;
Катерина Булавінова, лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ в Україні;
Наталія Виноград, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ;
Михайло Фаворов, міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я та епідеміології (Атланта, США);
Лілія Чуб, директор клініки сімейної медицини (Дубай, ОАЕ);
Борис Бриль, лікар-анестезіолог медичного центру «Рамат Авів» (Тель-Авів, Ізраїль).
Вони говорять, а вирішує народ.