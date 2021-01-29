Проведення референдуму буде коштувати як передвиборча кампанія, - Стефанчук

Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

Вартість проведення референдуму в Україні буде дорівнювати вартості однієї передвиборчої кампанії. Це близько 2 млд гривень.

Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером".

Він наголошує, що важливо, щоб у питанні проведення референдуму не було зловживань.

"Тільки найбільш важливіші питання, які складають інтерес нашої нації, які складають інтерес держави, повинні виноситися на всеукраїнський референдум. Крім цього, я хочу нагадати, що це не безкоштовна забавка. Вартість проведення референдуму, за різними підрахунками, це як вартість передвиборчої кампанії, яка проходить в Україні. Це 2 млрд гривень. Нам треба думати, чи варто витрачати їх на хайпові питання, чи треба ставити питання, які вирішують майбутнє країни", - сказав Стефанчук.

Раніше повідомлялося, що перший референдум може відбутися навіть у 2021 році.

Нагадаємо, у вівторок, 26 січня, парламент остаточно схвалив законопроект про всеукраїнський референдум.

У свіжому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 29 січня гості студії - Максим Степанов, Наталія Виноград, Борис Бриль, Юлія Тимошенко та інші - дають відповідь на питання, яке останнім часом хвилює усіх: коли нарешті почнеться вакцинація населення України і чому у нас досі немає жодної вакцини від COVID-19? Крім того, експерти розказують, чи потрібен Україні і українцям закон про референдум.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 29 січня

Нагадаємо, що нещодавно в українців з'явилася можливість змінити компанію-постачальника газу. Але, на жаль, мало хто знає, як це зробити. Як змінити постачальника газу - дивіться у короткому відео.



У минулому ефірі Андрій Коболєв та Олексій Кучеренко також розповіли про транспортування газу та зміну постачальника більш детально.



Також у минулому випуску Юрій Вітренко пояснив, чому держава встановила тариф за споживання газу 6,99 грн і пообіцяв, що "у лютому сума в платіжці зменшиться на 500 грн".



Крім того, на тлі недавньої трагедії у Харкові, глава правління благодійного фонду "Let's help" Ольга Бондаренко розповіла про стан державних і приватних пансіонатів для людей похилого віку в Україні.