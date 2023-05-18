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Стефанчук анонсировал еще больше систем NASAMS для Украины

Новина українською →
Украина, Четверг 18 мая 2023 20:34
Стефанчук анонсировал еще больше систем NASAMS для Украины Фото: глава Верховной рады Руслан Стефанчук (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Карина Левицкая

В скором времени Украина получит еще больше комплексов противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Верховной рады Руслана Стефанчука.

"NASAMS! Каждый украинец знает, что это наша защита. Посетил сегодня предприятие, где производят, в частности, ПВО NASAMS. Они есть в Украине и нам нужно больше. И их будет больше!!! Скоро! Совсем скоро", - сообщил глава парламента.

Сегодня Стефанчук вместе с Президентом Kongsberg Defence & Aerospace Эйриком Ли и Президентом Стортинга Масудом Гаракхани обсудил увеличение поставок противовоздушных систем для Вооруженных сил Украины.

"Чтобы еще эффективнее сбивать все, что Россия в агонии выпускает по мирным украинским городам, и защититься от грубых атак, которые РФ продолжает осуществлять против Украины", - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, в ноябре 2022 года украинские военные получили на вооружение зенитно-ракетный комплекс NASAMS. За 6 месяцев зенитчики уничтожили более сотни российских ракет и беспилотников с помощью комплекса.

Ранее мы сообщали, что в воздушных силах показали работу ЗРК NASAMS.

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