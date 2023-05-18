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Стефанчук анонсував ще більше систем NASAMS для України

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Україна, Четвер 18 травня 2023 20:34
Стефанчук анонсував ще більше систем NASAMS для України Фото: глава Верховної ради Руслан Стефанчук (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Каріна Левицька

Незабаром Україна отримає ще більше комплексів протипові́тряної оборо́ни NASAMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Верховної ради Руслана Стефанчука.

"NASAMS! Кожен українець знає, що це наш захист. Відвідав сьогодні підприємство, де виробляють, зокрема, ППО NASAMS. Вони є в Україні й нам потрібно більше. І їх буде більше!!! Скоро! Зовсім скоро", - повідомив глава парламенту.

Сьогодні Стефанчук разом із Президентом Kongsberg Defence&Aerospace Ейріком Лі та Президентом Стортингу Масудом Гаракхані обговорив збільшення постачання протиповітряних систем для Збройних сил України.

"Аби ще ефективніше збивати все, що Росія в агонії випускає по мирних українських містах, і захиститися від брутальних атак, які РФ продовжує здійснювати проти України", - наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року українські військові отримали на озброєння зенітно-ракетний комплекс NASAMS. За 6 місяців зенітники знищили більше сотні російських ракет та безпілотників за допомогою комплексу.

Раніше ми повідомляли, що у Повітряних силах показали роботу ЗРК NASAMS.

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