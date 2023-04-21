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Стефанчук анонсировал рассмотрение в Раде законопроекта о запрете росийской церкви

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Украина, Пятница 21 апреля 2023 10:48
Стефанчук анонсировал рассмотрение в Раде законопроекта о запрете росийской церкви Фото: председатель Верховной рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада в ближайшее время рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с российской церковью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главый Верховной Рады Руслана Стефанчука агентству " Укринформ ".

"На рассмотрении в первом чтении он может появиться уже в ближайшее время", – сказал он.

По его словам, ко второму чтению депутаты готовы рассмотреть предложения церквей и религиозных организаций, но они должны быть универсальными для любой религиозной организации в Украине.

"Принципы должны быть заложены следующие: Россия - агрессор, Россия не имеет права влиять на украинцев, в Украине не может быть религиозных организаций, аффилированно связанных с российской церковью, юридическая ответственность должна применяться ко всем, независимо от того, какую религию или церковь лицо представляет. Сейчас пора работать и молиться за Украину", - добавил председатель Верховной рады.

Напомним, в январе Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде проект закона №8371, который делает невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр управления которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

По данным опроса КМИС, 78% украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ (МП). В частности, среди них 54% считают, что эта церковь должна быть полностью запрещена в Украине.

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