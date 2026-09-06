Без стажа и выплат по возрасту: какой пенсии ждать после 65 лет

Кому назначают социальную пенсию

Государственную социальную помощь, которую часто называют "социальной пенсией", могут назначить людям, достигшим 65 лет, но имеющим менее 15 лет страхового стажа.

Пенсию по возрасту им не выплачивают, ведь минимальное требование ее назначения они не выполнили.

Для получения выплаты человек также имеет:

постоянно проживать в Украине;

не получать других крупных государственных выплат.

Размер пособия не рассчитывается в зависимости от прежней зарплаты или должности, как это происходит со страховой пенсией. Сумма фиксирована для всех, кто подпадает под эти условия.

Сколько составляет выплата и когда засчитывают деньги

Базовую выплату определяют в размере 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Но с учетом доплаты ее размер не может быть менее 100% соответствующего прожиточного минимума. В 2026 году это 2595 гривен.

Социальную помощь выплачивают ежемесячно. Пенсионный фонд финансирует пенсии и социальные выплаты до 25 числа текущего месяца, так что фактическая дата поступления денег у разных получателей может отличаться в зависимости от графика финансирования и способа получения выплаты.

Именно страховой стаж и уплата взносов имеет ключевое значение для будущей пенсии. Поэтому перед достижением пенсионного возраста следует проверить информацию о стаже в Пенсионном фонде.

Если работодатель не платил единый социальный взнос или данные о периодах работы, внесенные в реестр неправильно, стаж в некоторых случаях можно подтвердить документами.

Страховой стаж можно купить

Украинцы могут самостоятельно докупить страховой стаж, если его не хватает для будущей пенсии. Такую операцию можно провести как для себя, так и для другого получателя – например, дети могут заплатить за стаж родителей.

Договор о покупке стажа заключается с Пенсионным фондом. Есть два типа договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Первый вариант более дешевый, но более длительный. Его заключают на конкретный срок - не менее года и до пяти лет, оплаты вносят ежемесячно, и выйти на пенсию можно только по истечении срока действия договора.

Сумма добровольного взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса - 22% от минимальной заработной платы. Чтобы в сентябре 2026 года в стаж засчитали один полный месяц, нужно оплатить 1902 гривны 34 копейки.

Второй вариант позволяет однократно докупить недостающий страховой стаж и сразу выйти на пенсию, не дожидаясь окончания срока договора. За ним можно докупить стаж как за один-два месяца, так и через год или максимум за пять лет. Такой способ решает вопрос быстрее, но стоит вдвое дороже - минимум 44% от минималки в месяц. В 2026 году это 3804 гривны 68 копеек.

Какие документы нужны для покупки стажа

Для приобретения страхового стажа необходимы следующие документы:

заполнено заявление о добровольном участии в системе; общеобязательного государственного социального страхования или пенсионного страхования;

копия трудовой книжки (при наличии);

выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5);

копия документа, удостоверяющего личность.

Напомним, отдельным неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне отселения после аварии на Чернобыльской АЭС, в 2026 году установили ежемесячную доплату в размере 2595 гривен.