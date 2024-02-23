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Становятся ВПЛ. Откуда в Украину вернулись больше всего беженцев

Киев, Украина, Пятница 23 февраля 2024 11:23
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Становятся ВПЛ. Откуда в Украину вернулись больше всего беженцев Фото: Возвращение украинцев из-за границы (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

За границей находятся около 6 млн украинских беженцев. Согласно последним опросам, две трети из них намерены вернуться со временем в Украину.

Из некоторых стран на родину уже вернулись почти половина украинцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на radiosvoboda.org.

Сколько беженцев вернулись из разных стран

Организация IMPACT с марта 2022 года исследует настроения украинцев, уехавших за границу из-за войны. Данные собирали в местах проживания, в коллективных центрах Польши, Молдовы. Позже с этими беженцами проводили телефонные интервью, чтобы отследить их судьбы.

"В общем из всех людей, согласно нашему исследованию, которые выехали за границу после начала полномасштабного вторжения, вернулись 37%. 10% возвращаются не к себе домой, не в тот населенный пункт, где они жили до войны. И это говорит о том, что они становятся ВПЛ", – рассказала менеджер исследований отдела долгосрочных решений организации IMPACT Анастасия Фитисова.

По ее словам, из Польши в Украину вернулась каждая вторая семья (49%). Так же и из других соседних стран:

  • из Румынии – 46%;
  • из Молдовы – 43%;
  • из Словакии – 40%.

Но из стран, которые дальше от Украины, вернулась меньшая доля беженцев. Например, из Германии – всего 13% семей, а из Чехии – 17%.

"Это свидетельствует о том, что первоначально у людей, которые выезжали в эти страны, наверное, было меньше намерений возвращаться и больше намерений интегрироваться. Но это также может говорить о том, что в этих странах лучшая политика интеграции беженцев из Украины", – отмечала эксперт.

По данным организации, беженцы продолжают возвращаться в Украину. Больше всего к этому побуждают желание воссоединиться с семьей, а также эмоциональная привязанность к Украине.

Становятся ВПЛ. Откуда в Украину вернулись больше всего беженцевФото: Украинские беженцы в Молдове (gettyimages.com)

Люди возвращаются во все области юга

Люди возвращаются не только в более безопасные регионы, но и во все области юга. В Херсонскую область вернулось 22% семей. В Николаевскую область – каждая третья семья.

"Если говорить о Запорожье, в целом тренд такой же – 30% семей, которые выезжали из Запорожской области, вернулись домой", – рассказала Анастасия Фитисова.

В то же время в некоторых общинах Херсонщины, где ситуация удовлетворительная и нет артиллерийских обстрелов, вернулись 80% людей по сравнению с периодом до войны. Об этом рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

По его словам, большинство из тех, кто выехавших из Херсонщины за 2 года, намерены вернуться после деоккупации левобережной части области.

Напомним, мы писали, сколько беженцев хотят вернуться домой спустя два года войны. По данным ООН, такое намерение имеют 65% беженцев и 72% переселенцев.

Также мы рассказывали, сколько украинок хотят вернуться из Польши и как они живут. 47% опрошенных намерены остаться в стране на время или навсегда.

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