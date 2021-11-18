Ставлять під сумнів суверенітет: США стурбовані через нарощування військ Росії біля України

Україна та США наразі однаково оцінюють ситуацію, яка спостерігається сьогодні на Донбасі. Штати стурбовані тим, що Російська Федерація продовжує нарощування військ.

Про це на зустрічі з журналістами заявила тимчасова перевірена у справах США в Україні Крістіна Квін, передає кореспондент РБК-Україна .

"Зараз ми однієї думки з українцями (на рахунок концентрації російських військ біля українського кордону, - ред.). Ми далі продовжуватимемо обмінюватися інформацією, щоб бути впевненими, що ми розуміємо ситуацію однаково", - заявила Квін.

За словами дипломата, США з занепокоєнням спостерігають за тим, як Російська Федерація продовжує нарощення сил на кордоні з Україною. Водночас Штати порушують це питання не лише з Києвом, але й з іншими союзниками та Кремлем.

"Ми з великим занепокоєнням спостерігаємо збільшення кількості російських військ біля українського кордону, і ми сприймаємо це серйозно. Насамперед ми говоримо з українцями про це, запитуємо їхню думку, але також говоримо і з нашими союзниками, нарешті, ми говоримо про це і безпосередньо з росіянами", - додала дипломат.

Однак, за словами Квін, поки що американці не бачать, щоб Росія змінила на краще свою лінію поведінки, але сподіваються на це. Навпаки, за словами дипломата, останнім часом керівництво РФ зробило цілу серію провокаційних заяв щодо України, ставлячи під сумнів територіальну цілісність та суверенітет України, а також намагаючись перекласти на Україну відповідальність за брак прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі, тоді як вина за це належить самим росіянам.

"Останнім часом з'являється все більше публічних заяв (від росіян, - ред.), які ставлять під сумнів українське право на суверенітет та самостійне прийняття рішень", - наголосила дипломат.