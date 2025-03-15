Отношение к США в Украине резко ухудшилось: результаты опроса

С начала полномасштабного вторжения США были восприняты большинством украинцев как один из ключевых партнеров в войне против России, вместе с Великобританией. Американская помощь, санкции и поддержка в различных формах признавались респондентами как важные факторы.

Однако недавнее исследование, проведенное после встречи президентов Украины и США в Вашингтоне, показало резкое снижение уровня доверия к Соединенным Штатам. Согласно результатам опроса, 70% опрошенных украинцев признали, что их отношение к США ухудшилось.

По состоянию на сегодня, США больше не занимают место среди основных партнеров Украины, снизившись до второй половины списка дружественных стран, попав между Китаем и Индией.

В то же время Соединенные Штаты воспринимаются как одна из самых недружественных стран, оставляя без внимания только Россию.

Поддержка стран ЕС

В то время как отношение к США изменилось, украинцы все больше поддерживают европейские страны. Высокие позиции в рейтинге дружественных стран занимают Великобритания (59%), страны Балтии (54%), Франция (54%), Польша (51%) и Германия (50%).

Это указывает на стабильную и последовательную поддержку этих государств в предоставлении военной и гуманитарной помощи, а также их активный политический курс по поддержке Украины.

Также не менее важной остается роль Канады, которая продолжает удерживать высокие позиции в глазах украинцев.

Одним из интересных аспектов являются региональные и возрастные различия в восприятии США. Несмотря на отсутствие значительных региональных различий, женщины и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще имеют критическое отношение к Соединенным Штатам.

"Вероятно, так происходит из-за активного потребления медиа и социальных сетей. И в других исследованиях (например, в трекинге уровня субъективного стресса) молодежь и женщины более склонны к сильным переживаниям, и более уязвимы к дестабилизирующему влиянию новостей", - отметила Евгения Близнюк.