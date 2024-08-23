Отношение россиян к Путину ухудшилось: причиной стала операция ВСУ в Курской области

С тех пор, как ВСУ две недели назад начали операцию в Курской области, отношение россиян к Путину ухудшилось. Об этом свидетельствует анализ соцсетей и других постов в интернете.
Передает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Ссылаясь на анализ компании FilterLabs AI, издание пишет, что во многих публикациях в интернете утверждают, что операция ВСУ является провалом правительства РФ, и в том числе российского диктатора Владимира Путина.
Поскольку оценить реальное общественное мнение в РФ сложно, FilterLabs отслеживает комментарии на сайтах соцсетей, интернет-посты и новостные сайты, используя компьютерную модель для анализа настроений, выраженных простыми россиянами.
Так, согласно анализу, положительное отношение к Путина пошатнулось еще в прошлом году, когда под руководством главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина был совершен военный мятеж. Но смена настроений стала более резкой в те дни, когда ВСУ начали операцию в Курской области на западе России.
"Реакция Путина на вторжение была расценена в лучшем случае как неадекватная, а в худшем - как оскорбительная", - заявил генеральный директор FilterLabs Джонатан Тойбнер.
Как сообщается, отношение к российскому диктатору остается более позитивным в Москве, где Россия более жестко контролирует СМИ и общественные дискуссии. Но и там мнение о Путине ухудшилось, хотя и не так быстро, как в других регионах страны. Согласно анализу, в глубинке России растет разочарование в Кремле.
Американские чиновники предупредили, что еще слишком рано судить о том, будет ли ущерб, нанесенный репутации Путина, долгосрочным. По их словам, авторитет Путина в России быстро восстановился после того, как Пригожин прекратил свой мятеж, а российский диктатор в свою очередь, постоянно демонстрирует способность манипулировать общественным мнением о себе.
Тем не менее, постоянная потеря популярности может осложнить возможности Кремля вести войну в Украине. В частности, настроения по отношению к Путину резко упали именно в тех регионах РФ, где Кремль сосредотачивает свои усилия по набору в армию. Отмечается, что стратегия Кремля в области вербовки зависит от способности управлять восприятием войны.
"Если престиж и популярность Путина упадут в этих ключевых регионах (особенно если россияне почувствуют, что война идет плохо), Кремлю будет сложнее пополнить свои военные ряды", - говорится в анализе FilterLabs.
Кремль продолжает оказывать влияние на то, как национальные СМИ РФ освещают войну, и лишь немногие из них публикуют заметные материалы. Однако региональные новостные издания менее склонны приукрашать новости.
Напомним, что согласно докладу главнокомандующего украинской армии Александра Сырского 22 августа, под контроль ВСУ перешел еще один населенный пункт Российской Федерации.
Ранее РБК-Украина сообщало, что политика США позволяет Украине наносить удары по территории Курской области РФ.
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