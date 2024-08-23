Отношение россиян к Путину ухудшилось: причиной стала операция ВСУ в Курской области

Ссылаясь на анализ компании FilterLabs AI, издание пишет, что во многих публикациях в интернете утверждают, что операция ВСУ является провалом правительства РФ, и в том числе российского диктатора Владимира Путина.

Поскольку оценить реальное общественное мнение в РФ сложно, FilterLabs отслеживает комментарии на сайтах соцсетей, интернет-посты и новостные сайты, используя компьютерную модель для анализа настроений, выраженных простыми россиянами.

Так, согласно анализу, положительное отношение к Путина пошатнулось еще в прошлом году, когда под руководством главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина был совершен военный мятеж. Но смена настроений стала более резкой в те дни, когда ВСУ начали операцию в Курской области на западе России.

"Реакция Путина на вторжение была расценена в лучшем случае как неадекватная, а в худшем - как оскорбительная", - заявил генеральный директор FilterLabs Джонатан Тойбнер.

Как сообщается, отношение к российскому диктатору остается более позитивным в Москве, где Россия более жестко контролирует СМИ и общественные дискуссии. Но и там мнение о Путине ухудшилось, хотя и не так быстро, как в других регионах страны. Согласно анализу, в глубинке России растет разочарование в Кремле.

Американские чиновники предупредили, что еще слишком рано судить о том, будет ли ущерб, нанесенный репутации Путина, долгосрочным. По их словам, авторитет Путина в России быстро восстановился после того, как Пригожин прекратил свой мятеж, а российский диктатор в свою очередь, постоянно демонстрирует способность манипулировать общественным мнением о себе.

Тем не менее, постоянная потеря популярности может осложнить возможности Кремля вести войну в Украине. В частности, настроения по отношению к Путину резко упали именно в тех регионах РФ, где Кремль сосредотачивает свои усилия по набору в армию. Отмечается, что стратегия Кремля в области вербовки зависит от способности управлять восприятием войны.

"Если престиж и популярность Путина упадут в этих ключевых регионах (особенно если россияне почувствуют, что война идет плохо), Кремлю будет сложнее пополнить свои военные ряды", - говорится в анализе FilterLabs.

Кремль продолжает оказывать влияние на то, как национальные СМИ РФ освещают войну, и лишь немногие из них публикуют заметные материалы. Однако региональные новостные издания менее склонны приукрашать новости.