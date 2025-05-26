Трамп отказывается давить на Россию, несмотря на настроения в Конгрессе – американский эксперт

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эвпштейн в блиц-интервью РБК-Украина объяснил причины нерешительности Трампа относительно санкций против России и то, как на действия президента США реагирует американский политикум.

Главное:

Почему Трамп не вводит санкции против России?

Как нерешительность Трампа воспринимают в американском политикуме?

Стоит ли ожидать от Конгресса США активизации в отношении санкций?

Усилия президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны сталкиваются с жестким нежеланием Путина идти на реальное прекращение огня. При этом, тот же Трамп наотрез отказывается применять в отношении России средства давления.

Показательными в этом контексте стали телефонные разговоры Трампа с Путиным, Зеленским и лидерами Европы на прошлой неделе. Если до разговора с хозяином Кремля Трамп демонстрировал готовность вводить санкции, то после него он изменил свое мнение на противоположное и заявил, что Путин "настроен на переговоры".

Такое развитие событий, по данным американских медиа, шокировало лидеров Европы, а также вызвало недоумение среди американских политиков.

Речь идет не только об оппозиционных демократах. В Сенате США зарегистрирован законопроект, который имеет целью усилить давление на Россию. Его авторы - республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь, который предусматривает введение 500% пошлин против стран, которые помогают России. О перспективах законопроекта, и в целом об отношении американского политикума к нерешительности Трампа в блиц-интервью РБК-Украина рассказал исполнительный директор американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн.

– Почему Трамп колеблется с введением санкций против России?

– Мы не можем залезть Трампу в голову, и он, бесспорно, не раз менял свою позицию за последние месяцы – от масштабного публичного конфликта с Зеленским в Белом доме до, кажется, примирения на полях папских похорон, а затем – до критики Путина в соцсетях. Но если попытаться провести линию через весь этот хаос внешней политики Трампа, его последний сигнал – что он не присоединится к европейским странам во введении новых санкций против России – соответствует его мировоззрению, которое обычно более благосклонно к Москве, чем к Киеву.

– Каковы взгляды республиканцев и демократов в Конгрессе относительно того, как Трамп ведет переговоры с Россией и Украиной, а также относительно его отказа вводить санкции против России?

– В общем итоге – все ожидаемо: демократы критикуют Трампа, тогда как республиканцы в основном молчат. Но есть исключения среди республиканцев.

Например, Дон Бейкон – республиканский конгрессмен из Небраски, традиционно "красного" штата Среднего Запада. Конгрессмен Бейкон является убежденным сторонником Украины на Капитолийском холме и не стесняется критиковать президента Трампа, когда это нужно, часто делая это очень прямо. Я помню, как Бейкон сказал о Трампе: "Когда он говорит, что не знает, кто начал войну – это полная чушь. Путин убил всех своих оппонентов. А мы называем Зеленского диктатором?" Он говорит это, потому что считает, что дело Украины – это вопрос национального интереса США, и эта поддержка популярна среди американцев.

Посмотрим, смогут ли больше республиканцев это осознать и найти в себе смелость разорвать связь с президентом от своей же партии. Мы должны их в этом поддержать.

– В Сенате зарегистрирован законопроект о введении санкций против России, инициированный Линдси Грэмом. Каковы его текущие перспективы?

– Этот законопроект, который был подан совместно с демократом Ричардом Блюменталем, должен пройти в Сенате, где он пользуется широкой двухпартийной поддержкой. В Палате представителей есть аналогичная версия, которая также должна быть принята. Посмотрим, подпишет ли его президент Трамп.

– Почему Демократическая партия в целом остается такой пассивной в критике Трампа, в частности относительно его действий на украинско-российском направлении?

– Это зависит от того, что именно имеется в виду под "пассивностью", но в целом демократы до сих пор приходят в себя после поражения на выборах в ноябре. Партия пока непопулярна, дезорганизована и испытывает недостаток лидерства.