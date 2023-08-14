"Отношение как к мясу": военный РФ о потерях среди пехоты (перехват)

Военнослужащий РФ пожаловался на значительные потери среди пехоты во время войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что во время перехвата можно услышать голос отца оккупанта.
Отношение как к мясу
"Ну, как мясо, я понял. Отношение как к мясу", - сказал отец.
Он уточнил, что российское командование решило забрасывать телами все подряд, из них почти "вагнеровцев" сделали.
Среди пехоты значительные потери
"Пацаны, главное, держитесь, самое главное", - добавил отец оккупанта.
Также он уточнил, что он понимал, к чему это все идет. Его сын рассказал о больших потерях среди пехоты РФ.
Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.
Ранее мы публиковали, что супруга русского военного рассказала, что с каждым днем ситуация на фронте для кафиров ухудшается.
Также в рядах российских оккупантов растет паника и недовольство. Они не хотят выполнять приказы командования и записывают жалостливые видео.
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