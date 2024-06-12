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Ставки снижаются: под какой процент можно разместить деньги в банке

Украина, Среда 12 июня 2024 13:45
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Ставки снижаются: под какой процент можно разместить деньги в банке Фото: ставки для населения упали до 11,0% (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В мае 2024 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,0% годовых, что на 0,2 п.п ниже, чем месяц назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.

Ставки снижаются: под какой процент можно разместить деньги в банке

Депозитный портфель банков для населения вырос на 2,2% до 1,119 трлн гривен и превышает уровень начала года (1,078 трлн гривен).

Ставки снижаются: под какой процент можно разместить деньги в банке

Ставки и инфляция

Отметим, сейчас ставки по депозитам по-прежнему превышают уровень ожидаемой инфляции (8,2%).

В апреле НБУ снизил учетную ставку до 13,5%. От нее зависит ставка по депозитным сертификатам, по которым банки размещают средства в НБУ, привлеченные у населения. НБУ снизил ставку по трехмесячным депозитным сертификатам до 16,5%. Это приведет к падению ставок по депозитам в ближайшие месяцы.

По данным НБУ, в Украине на 1 апреля 2024 года работало 63 банка. Больше всего средств населения было в государственных ПриватБанке - 388,8 млрд гривен и Ощадбанке - 187,2 млрд гривен

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