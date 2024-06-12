Ставки знижуються: під який відсоток можна розмістити гроші в банку
У травні 2024 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,0% річних, що на 0,2 в.п нижче, ніж місяць тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).
Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.
Депозитний портфель банків для населення зріс на 2,2% до 1,119 трлн гривень і перевищує рівень початку року (1,078 трлн гривень).
Ставки та інфляція
Зазначимо, зараз ставки за депозитами, як і раніше, перевищують рівень очікуваної інфляції (8,2%).
У квітні НБУ знизив облікову ставку до 13,5%. Від неї залежить ставка за депозитними сертифікатами, за якими банки розміщують кошти у НБУ, залучені у населення. НБУ знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами до 16,5%. Це призведе до падіння ставок за депозитами протягом найближчих місяців.
За даними НБУ, в Україні на 1 квітня 2024 року працювало 63 банки. Найбільше коштів населення було у державних ПриватБанку - 388,8 млрд гривень та Ощадбанку - 187,2 млрд гривень