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Ставки знижуються: під який відсоток можна розмістити гроші в банку

Україна, Середа 12 червня 2024 13:45
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Ставки знижуються: під який відсоток можна розмістити гроші в банку Фото: ставки для населення впали до 11,0% (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У травні 2024 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,0% річних, що на 0,2 в.п нижче, ніж місяць тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.

Ставки знижуються: під який відсоток можна розмістити гроші в банку

Депозитний портфель банків для населення зріс на 2,2% до 1,119 трлн гривень і перевищує рівень початку року (1,078 трлн гривень).

Ставки знижуються: під який відсоток можна розмістити гроші в банку

Ставки та інфляція

Зазначимо, зараз ставки за депозитами, як і раніше, перевищують рівень очікуваної інфляції (8,2%).

У квітні НБУ знизив облікову ставку до 13,5%. Від неї залежить ставка за депозитними сертифікатами, за якими банки розміщують кошти у НБУ, залучені у населення. НБУ знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами до 16,5%. Це призведе до падіння ставок за депозитами протягом найближчих місяців.

За даними НБУ, в Україні на 1 квітня 2024 року працювало 63 банки. Найбільше коштів населення було у державних ПриватБанку - 388,8 млрд гривень та Ощадбанку - 187,2 млрд гривень

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