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Рейтинг банков: где больше всего денег украинцев

Украина, Четверг 16 мая 2024 10:55
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Рейтинг банков: где больше всего денег украинцев Фото: ПриватБанк и Ощадбанк лидируют в рейтинге (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине на 1 апреля 2024 года работало 63 банка. В них хранилось 1 трлн 85 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования - 689,3 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, больше всего средств в государственных ПриватБанке - 388,8 млрд гривен и Ощадбанке - 187,2 млрд гривен

На третьем частный Универсал Банк - 67,4 млрд гривен.

Далее идут банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 61,1 млрд гривен, частный ПУМБ - 48,6 млрд гривен, национализированный Сенс Банк (ранее - Альфа-Банк) - 46,4 млрд гривен.

Рейтинг банков: где больше всего денег украинцев

Ставки по депозитам в банках

Напомним, по данным НБУ, средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в апреле 2024 года составляли 11,2%, что выше ожидаемой инфляции (8,2%).

Однако банки намерены снижать ставки по депозитам. Прежде всего, это связано с тем, что НБУ снизил учетную ставку, а также ставку по депозитным сертификатам, по которым банки размещают средства в НБУ, привлеченные у населения. В апреле ставка снижена до 16,5%.

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