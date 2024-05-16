Рейтинг банков: где больше всего денег украинцев

В Украине на 1 апреля 2024 года работало 63 банка. В них хранилось 1 трлн 85 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования - 689,3 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, больше всего средств в государственных ПриватБанке - 388,8 млрд гривен и Ощадбанке - 187,2 млрд гривен На третьем частный Универсал Банк - 67,4 млрд гривен. Далее идут банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 61,1 млрд гривен, частный ПУМБ - 48,6 млрд гривен, национализированный Сенс Банк (ранее - Альфа-Банк) - 46,4 млрд гривен. Ставки по депозитам в банках Напомним, по данным НБУ, средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в апреле 2024 года составляли 11,2%, что выше ожидаемой инфляции (8,2%).