Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в січні 2022 року в національній валюті становили 32,7% річних. Це вище, ніж у грудні 2021 року (32,0%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися з 5,3% до 2,5% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств за місяць зросли з 10,0% до 10,4% річних, за валютними зросли з 3,3% до 3,4% річних.

Кредитний портфель банків зріс на 2,5% до - 1 070 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 3,3% до 250 млрд гривень, підприємств зріс на 2,3% до 793 млрд гривень.