Банки увеличат кредитование населения и смягчат требования, - опрос НБУ

Банкиры ожидают роста кредитных портфелей населения в течение следующих 12 месяцев. Требования к заемщикам будут смягчаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опрос об условиях банковского кредитования НБУ (III квартал 2024 года).

По данным опроса, в третьем квартале финучреждения прогнозируют рост спроса на все виды розничных кредитов и планируют смягчать кредитные стандарты для розничных кредитов.

Как отметили в НБУ, уже шестой квартал подряд банки прогнозировали рост объемов ссуд населению. Рекордная доля респондентов считала долговую нагрузку домохозяйств низкой.

По данным НБУ, в апреле - июне 2024 года спрос населения на ссуды вырос. Драйверами спроса на ипотеку стали лучшие потребительские настроения, перспективы рынка недвижимости и низкие процентные ставки. Спрос на потребительские ссуды подогревали более высокие затраты на товары долгосрочного пользования и меньшие сбережения.

Текущий раунд опроса зафиксировал рекордную долю респондентов, смягчивших кредитные стандарты для розничных кредитов. Банки ослабляли стандарты потребительского кредитования шесть кварталов подряд.

Конкурентное давление со стороны финучреждений способствовало смягчению кредитных стандартов для населения. Положительные ожидания относительно платежеспособности дополнительно повлияли на ослабление кредитных стандартов для потребительских ссуд. Ослабление стандартов сдерживалось худшими ожиданиями общей экономической активности, курсовыми и инфляционными ожиданиями, а для ипотеки еще и неблагоприятными перспективами рынка недвижимости, говорится в обзоре.

Уровень одобрения заявок на кредиты возрос. Банки ослабляли залоговые требования для ипотеки, а для потребительских ссуд - увеличивали объемы кредитов и уменьшали процентные и непроцентные платежи, отметили в НБУ.

Текущий опрос об условиях банковского кредитования проводился с 17 июня по 8 июля 2024 среди кредитных менеджеров банков. Ответы дали 26 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.