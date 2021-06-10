Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

У травні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 7,2% річних. Це на 0,3 в.п. вище, ніж у квітні (6,9%).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за травень знизилися на 0,1 в.п. до 0,6%.

У травні 2021 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 3,9% до 4,0% річних, за валютними - не змінилися - 1,0% річних.

Депозитний портфель банків у травні зріс на 0,4% до 1 386 млрд гривень, у т.ч. населення скоротився на 1,1% до 683 млрд гривень, підприємств зріс на 2,0% до 675 млрд гривень.