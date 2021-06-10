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Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

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Четвер 10 червня 2021 11:50
Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити депозит у банку Фото: банки готові платити за депозит ставку нижче річної інфляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У травні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 7,2% річних. Це на 0,3 в.п. вище, ніж у квітні (6,9%).

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за травень знизилися на 0,1 в.п. до 0,6%.

У травні 2021 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 3,9% до 4,0% річних, за валютними - не змінилися - 1,0% річних.

Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Депозитний портфель банків у травні зріс на 0,4% до 1 386 млрд гривень, у т.ч. населення скоротився на 1,1% до 683 млрд гривень, підприємств зріс на 2,0% до 675 млрд гривень.

Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Нагадавши, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в травні 2021 року в національній валюті становили 34,1% річних. Порівняно з квітнем ставки зросли на 0,1 в. п.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в травні 2021 року порівняно з квітнем зросли на 1,3%. З початку 2021 року зростання цін склало 6,1%. У річному вимірі (до травня 2020 року) інфляція прискорилася до 9,5%.

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