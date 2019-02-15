НБУ дав прогноз щодо ставок за кредитами на 2019 рік

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікується зниження ставок за кредитами

Комерційні банки України у 2019 році збережуть зацікавленість у роздрібному кредитуванні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору Національного банку.

Як зазначили в НБУ, у 2019 році прискориться зростання корпоративного портфеля, що розпочалося у 2018 році.

"Цьому сприятиме очікуване зниження комерційних відсоткових ставок, оскільки НБУ може перейти до пом’якшення монетарної політики протягом 2019 року", - йдеться в документі.

За даними огляду НБУ, в IV кварталі 2018 року банки підняли ставки за новими гривневими кредитами для населення на 1,4 в.п. до 31,5% річних. Ставки за гривневими кредитами корпораціям зросли на 1.1 в.п. до 20,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, в грудні 2018 року процентні ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 33,1% річних, що на 3,9 в. п. вище, ніж у грудні 2017 року (29,2%).

Нагадаємо, Національний банк України 31 січня зберіг облікову ставку на рівні 18% річних. Як зазначається в обґрунтуванні рішення, збереження ставки на такому рівні спрямоване на зниження інфляції до цілі 5% у 2020 році.