RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ставки по ипотеке растут: сколько банков в Украине кредитуют покупку жилья

Фото: ипотеку в Украине выдают четыре банка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в Украине в апреле 2023 года выросла до 14,6% по сравнению с 14,0% в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины (НБУ), проведенный среди коммерческих банков.

О выдаче новой ипотеки в апреле проинформировали четыре банка, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости. До войны, в феврале 2022 года, ипотеку выдавали 13 банков.

По данным НБУ, банки Украины в апреле 2023 года выдали 41 ипотечный кредит на общую сумму 50 млн гривен. В феврале 2022 года было выдано 636 кредитов на 553 млн гривен.

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в апреле выдано в г. Киеве и Киевской области - 16 договоров на общую сумму 23,1 млн гривен (46% от общего объема).

Эффективные ставки включают в себя номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.

Отметим, банки Украины выдают ипотечные кредиты только по государственным программам, предусматривающим компенсацию части стоимости из бюджета.

Напомним, банки Украины в 2022 году выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд гривен. По сравнению с 2021 годом новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украиныбанки