ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ставки зростатимуть: аналітик про депозити після рішення НБУ

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 21 січня 2022 11:45
Ставки зростатимуть: аналітик про депозити після рішення НБУ Фото: ставки за депозитами будуть рости в 2022 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Національний банк України прийняв рішення підвищити облікову ставку з 21 січня з 9% до 10%. Облікова ставка НБУ - це орієнтир вартості грошей, який, серед іншого, впливає і на банківські ставки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ".

Як наголошується в матеріалі, по суті, облікова ставка, це ціна, за якою Нацбанк кредитує інші банки, впливаючи через цей інструмент на ціни. Якщо ставка висока, то і кредити дорогі, а тому населення і бізнес воліють їх не брати, а накопичувати.

Чи буде прямий вплив облікової ставки на ставки банків за кредитами і депозитами - питання неоднозначне. У НБУ запевняють, що цей інструмент працює, що видно за підсумками минулого року, коли ставки також підвищувалися.

Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків вказує, що ставки за депозитами дещо зросли в останньому кварталі 2021 року і продовжать рости в цьому році. Але проти цього грає серйозний фактор - дуже висока ліквідність банківської системи. "Люди продовжують тримати гроші в банках навіть при поточних відсотках", - говорить він.

Відзначимо, в грудні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 7,2% річних. У порівнянні з кінцем 2020 року ставки знизилися на 3,2 в.п.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 9,0% до 10,0% з 21 січня 2022 року. Таким чином, НБУ продовжив цикл підвищення ставок, розпочатий у березні минулого року і викликаний стрибком інфляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Британія попередила Росію: українці будуть битися, вас чекає новий Афганістан і Чечня
Британія попередила Росію: українці будуть битися, вас чекає новий Афганістан і Чечня
DAILY
Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ