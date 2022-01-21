Ставки зростатимуть: аналітик про депозити після рішення НБУ

Національний банк України прийняв рішення підвищити облікову ставку з 21 січня з 9% до 10%. Облікова ставка НБУ - це орієнтир вартості грошей, який, серед іншого, впливає і на банківські ставки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ ".

Як наголошується в матеріалі, по суті, облікова ставка, це ціна, за якою Нацбанк кредитує інші банки, впливаючи через цей інструмент на ціни. Якщо ставка висока, то і кредити дорогі, а тому населення і бізнес воліють їх не брати, а накопичувати.

Чи буде прямий вплив облікової ставки на ставки банків за кредитами і депозитами - питання неоднозначне. У НБУ запевняють, що цей інструмент працює, що видно за підсумками минулого року, коли ставки також підвищувалися.

Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків вказує, що ставки за депозитами дещо зросли в останньому кварталі 2021 року і продовжать рости в цьому році. Але проти цього грає серйозний фактор - дуже висока ліквідність банківської системи. "Люди продовжують тримати гроші в банках навіть при поточних відсотках", - говорить він.