Ставил на колени и бил ногами по голове: в Черкасской области офицер издевался над солдатами

Офицер приказал солдатам стать на колени

По данным следствия, во время утреннего построения между офицером и военными возник конфликт. После этого чиновник приказал пятерым солдатам стать на колени перед строем.

ГБР отмечает, что поддержание дисциплины в армии не может основываться на унижении или физическом насилии.

Избиение военного и госпитализация

Следователи установили, что после приказа офицер подошел к одному из военнослужащих и нанес ему около десяти ударов руками и ногами по голове и лицу.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

Какое наказание грозит подозреваемому

На следующий день после инцидента правоохранители задержали чиновника и открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение власти военным должностным лицом в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

Кроме того, следователи проверяют информацию о возможной причастности офицера к избиению еще двух военнослужащих. Досудебное расследование продолжается.