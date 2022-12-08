Стал транспорт, ДТП и очереди. Дороги в Днепре за ночь превратились в "каток"

В ночь на четверг, 8 декабря, в Днепре прошел дождь, а уже утром выпавшие осадки превратили дороги областного центра в каток, в городе образовались пробки, а из-за ДТП люди выстроились в очереди на остановках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Информатор.
Как пишет издание, из-за пробок и аварий общественный транспорт почти остановился, а жителей Днепра просят планировать свои поездки заранее, учитывая ступор в работе транспорта.
"Учитывайте, что из-за погодных условий и обусловленной ими дорожной обстановки, техническая скорость движения общественного транспорта несколько снижена, поэтому он едет медленнее обычного. Имейте в виду эту информацию при планировании своих поездок", - отметил главный специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Иван Васючков.
Как сообщалось, погода в ближайшие дни будет меняться быстро и кардинально. Если еще в четверг стоит ожидать дождь, мокрый снег и мороз, то уже в понедельник столбики термометров покажут до +8 градусов тепла.
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