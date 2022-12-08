Став транспорт, ДТП та черги. Дороги у Дніпрі за ніч перетворилися на "ковзанку"

У ніч на четвер, 8 грудня, у Дніпрі пройшов дощ, а вже вранці опади перетворили дороги обласного центру на ковзанку, у місті утворилися пробки, а через ДТП люди вишикувалися в черзі на зупинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інформатор .

Як пише видання, через пробки та аварії громадський транспорт майже зупинився, а мешканців Дніпра просять планувати свої поїздки заздалегідь, враховуючи ступор у роботі транспорту.

"Враховуйте, що через погодні умови та обумовлену ними дорожню обстановку, технічна швидкість руху громадського транспорту дещо знижена, тому він їде повільніше звичайного. Майте на увазі цю інформацію при плануванні своїх поїздок", - зазначив головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровського. міської ради Іван Васючков.

Де найскладніша ситуація: список вулиць