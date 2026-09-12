Статусы прифронтовой и "рисковой" территории для Киева: какие преимущества и вызовы для бизнеса

По данным ряда СМИ, Кабинет министров уже в сентябре может принять решение о предоставлении Киеву и области статуса прифронтовых территорий. В частности, словами заместитель председателя комитета Верховной Рады по правам человека Руслан Горбенко отмечал (линк), что подготовку соответствующего постановления начали после первых ударов по продовольственным складам компаний в столичном регионе.

Также известно, что Минэкономики обрабатывает изменения в постановление №1541, которым предлагается включить столицу и область в территории повышенного риска в рамках государственной программы страхования военных рисков.

– Если Киев и Киевская область получат статус прифронтовых территорий, какие конкретные изменения это могут означать для столичного бизнеса? Какие льготы, механизмы поддержки или дополнительные возможности могут быть доступны предприятиям именно в связи с таким статусом?

– Именно основная преференция или толчок для процессов восстановления и бизнес-процессов – это компенсация кредитной ставки.

Если Киев и Киевская область получат такой статус, то по программе '5-7-9' кредитная ставка будет в пределах 1% годовых в гривне.

Это средства как для пополнения оборотных средств, так и восстановления разрушенного имущества.

Мы считаем, что это основополагающий критерий, который может быть. Что касается других преимуществ – здесь трудно говорить именно о преимуществах, ведь это, конечно, очень большие проблемы. Но даже получение всех разрешительных документов и прохождение процедур может сократиться по срокам. Это тоже большое преимущество.

Второе – получение документов о признании форс-мажорных обстоятельств или хардшипов из-за невыполнения условий договора также может подпадать под эту категорию. Это может помочь доказать невозможность выполнения своих договорных обязательств перед поставщиками, контрагентами или банковскими учреждениями.

Я назвал три критерия, которые позволяют бизнесу работать дальше. Это такие преференции, которые могут оказаться для бизнеса важной поддержкой.

– Минэкономики готовит изменения в постановление КМУ №1541, которыми Киев и Киевскую область планируют включить в территории повышенного риска в рамках программы страхования военных рисков. Что это будет практически означать для предприятий, работающих в столице и области? Смогут ли они получить доступ к компенсации страховых премий и других предусмотренных программой механизмов на тех же условиях, что и бизнес на нынешних территориях повышенного риска?

– Самое главное – это источник компенсации страховых премий. Давайте будем откровенны: сейчас отсутствует механизм страхования военных рисков в том виде, в каком он должен работать.

Основой страхования военных рисков есть перестрахование. Это перестраховочные компании, преимущественно зарубежные, реально могут брать на себя военный риск.

Таких рисков сейчас практически никто не берет, потому что Киев и Киевская область являются центром проведения террористических атак на бизнес. Это и слоги, и ритейл.

Потому ни одна страховая компания не может взять на себя реальный страховой риск, поскольку страховой тариф не может покрыть разрушенное имущество на миллиарды гривен. Тем более, иностранные страховые и перестраховочные компании, такие как Lloyd's, Munich Re, не берут на себя такие перестраховочные риски.

Поэтому это постановление может декларативно что-либо предусматривать, но оно не гарантирует и не компенсирует те расходы, которые может понести бизнес.

Мы положительно оцениваем попытки правительства работать для бизнеса по компенсации и страхованию. Но на сегодняшний день мы не видим реальный механизм защиты и компенсации разрушенного имущества бизнеса.

- Будет ли статус прифронтовой территории влиять на возможности предприятий получать компенсацию за поврежденное или уничтоженное в результате российских атак имущество? Достаточно ли будет факта размещения имущества на территории, которая будет иметь соответствующий статус?

– Статус прифронтового города Киева и Киевской области абсолютно не влияет на компенсацию экономического ущерба бизнесу.

Для этого существует реестр убытков, который уже заработал. Он работает по всей Украине и не зависит от того, имеет ли территория статус прифронтовой. Таких критериев нет.

Этот реестр формируется и отображается в общем реестре, ведомом соответствующим учреждением в Европе. Потому таких преференций нет.

– То есть по-прежнему нужно будет доказывать конкретные обстоятельства и размер ущерба?

– Да. Это нужно доказывать в установленном законом порядке.

Есть соответствующая процедура: выводы ГСЧС, Национальной полиции, экспертные отчеты по экономическому и имущественному ущербу.

Затем этот пакет документов подается в реестр убытков, который анализирует украинский реестр и автоматически передает информацию в международный реестр убытков.

Статус прифронтовых территорий не влияет ни на сроки, ни на содержание этого процесса.

– Будет ли иметь включение Киева в перечень прифронтовых территорий значение для подтверждения форс-мажорных обстоятельств? В частности, может ли сам факт нахождения предприятия на такой территории являться дополнительным подтверждением форс-мажора, или предприятию в каждом случае необходимо доказывать непосредственное влияние конкретной атаки, повреждения имущества, длительной воздушной тревоги или иного обстоятельства на выполнение конкретного обязательства?

– Предприятию нужно доказывать наступление форс-мажорных обстоятельств только индивидуально в каждом конкретном случае в соответствии с действующим контрактом.

Если разрушено имущество, нужно доказывать. Никакой статус прифронтовой территории не дает в этом никаких преференций.

– Может ли такой статус иметь для бизнеса не только преимущества, но и негативные последствия? В частности, может ли он повлиять на условия страхования, кредитования, исполнения договоров, отношения с контрагентами или другие аспекты хозяйственной деятельности?

– По факту Киев и Киевская область с самого начала полномасштабного вторжения являются прифронтовой зоной. Условно говоря мы все это знаем и в таких условиях работаем.

Соответственно бизнес находится в зоне повышенных рисков. Это и увеличение ставок кредитования, потому что банки закладывают свои риски и сам факт оценки этих рисков, и невозможность получения и привлечения кредитных ресурсов.

Банк ясно понимает, что в этой зоне он, например, не кредитует строительство складов, ритейла, больших помещений и т.д.

Поэтому это уже потенциальный экономический ущерб и приводит к невозможности воплощать новые бизнес-проекты и дофинансировать существующие.

Это большая проблема.