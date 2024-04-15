Статус PESEL UKR: какие будут новые правила получения защиты в Польше

В правительстве Польши подготовили законопроект об изменениях в правилах пребывания беженцев из Украины, которые должны быть введены с 1 июля. Среди них новые условия оформления идентификационного номера PESEL UKR, подтверждающего статус защиты.
Что изменится для украинцев с этим документом, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на uapl.info.
Среди предложенных изменений – новый порядок получения, использования и восстановления идентификационного номера PESEL UKR для беженцев в Польше.
Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 июля 2024 года. Тогда украинцы, которые будут прибывать в Польшу для получения временной защиты, должны будут получить PESEL UKR не в течение 30 дней со дня прибытия в Польшу, как это действует сейчас, а "сразу по прибытии".
В то же время, будет ограничен перечень документов, с которым можно будет получить статус защиты. С 1 июля 2024 года PESEL UKR будут выдавать только на основании действительного загранпаспорта гражданина Украины.
Если до сих пор можно было оформить PESEL UKR и на основании внутреннего украинского паспорта, то после вступления в силу новых правил нужно будет предоставлять загранпаспорт. Чиновники убеждены, что в 2024 году украинцы за рубежом имеют достаточно возможностей получить украинские документы.
Фото: Паспортный сервис в Польше (gettyimages.com)
Изменения закона предусматривают усиление контроля за личными данными украинцев, получающих PESEL UKR. Предлагается при оформлении PESEL UKR собирать отпечатки пальцев у всех украинцев от 6 лет.
Также в реестр будут вносить отпечатки пальцев украинцев, которые уже имеют польский номер PESEL, но их биометрические данные не занесены в реестр. Речь в основном идет об украинских детях, достигших 6-летнего возраста. Процедура связана с возможностью получить вид на временное проживание (карту побыту).
При оформлении карты побыту отпечатки пальцев украинских граждан будут автоматически перенесены из реестра граждан Украины. А это, вероятно, упростит процесс выдачи новых документов.
Также планируется дополнять данные украинцев в польском реестре PESEL образцом подписи. Это касается украинских подростков в Польше, которым на дату получения PESEL UKR не исполнилось 12 лет и образец подписи не требовался, а при подаче заявления на получение карты побыту они уже достигли этого возраста.
Украинцам нужно будет актуализировать свои данные в местных администрациях. Это связано с тем, что многие беженцы получили PESEL UKR не на основании загранпаспорта.
Такое требование связано с возможностью дальнейшего получения беженцами вида на временное проживание. При подаче документов на получение карты побыту в Польше учитываются исключительно данные из действительных загранпаспортов.
Также обновить данные в польском реестре PESEL с 1 июля 2024 года придется и украинским гражданам, получившим статус на основании украинского паспортного документа, который на момент присвоения номера PESEL был недействительным или срок действия которого истек.
Украинцы, прошедшие процедуру актуализации документов в польском реестре PESEL до момента вступления изменений в спецзакон в силу, будут освобождены от такого требования.
Фото: Оформление документов в Польше (gettyimages.com)
В правительстве хотят создать полноценную систему учета присвоения, отмены и восстановления статуса PESEL UKR в Польше. Предлагается определить специальный орган, который будет уполномочен на внесение в реестр PESEL изменений статуса UKR в ряде случаев, в частности:
Для подтверждения непрерывности использования статуса PESEL UKR будет определено, какие именно сроки считать датами получения, отмены и восстановления.
Совместно с Пограничной службой Польши будет разработан механизм, благодаря которому упростится процедура повторного предоставления статуса PESEL UKR:
В случае получения карты побыту для беженцев из Украины, статус UKR будет автоматически изменен на статус CUKR. Именно карта побыту с отметкой CUKR будет подтверждать новый статус легального длительного пребывания в Польше после временной защиты.
Напомним, мы писали, какие изменения готовят для украинских беженцев в Польше. Предлагается отменить некоторые выплаты и предоставлять новый статус.
Также мы писали, что в Польше выплаты на детей получат не все беженцы. Условием будет посещение школ.
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