Школьники и студенты смогут засчитать волонтерство как практику: детали закона
В Украине приняты изменения в законы об образовании и волонтерской деятельности, которые интегрируют волонтерство в образовательный процесс. Волонтерская деятельность станет частью школьного и университетского образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект об изменениях в закон.
За принятие законопроекта проголосовали 298 народных депутатов. Изменения охватывают законы "Об образовании", "О полном общем среднем образовании", "О высшем образовании" и "О волонтерской деятельности".
Что изменится в образовательном процессе
В законах "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании" теперь предусмотрено:
- Внедрение волонтерской деятельности как части образовательного процесса.
- Создание условий для развития и поддержки волонтерства среди участников образовательного процесса.
- Повышение общественного престижа волонтерской деятельности.
В частности, статьи 8 и 26 закона "Об образовании" и статьи 16 и 38 закона "О полном общем среднем образовании" дополнены положениями о поддержке волонтерства.
Нововведения в высшем образовании
Закон "О высшем образовании" теперь содержит определение понятия "мотивационное письмо", которое абитуриенты должны подавать при поступлении. В мотивационное письмо можно добавить информацию о достижениях в волонтерской деятельности, что подчеркивает ее важность в формировании компетенций.
Важные изменения для волонтеров
Закон "О волонтерской деятельности" также претерпел изменения:
- Волонтеры смогут получать официальные документы (свидетельства), подтверждающие их деятельность, с указанием направления, периода и количества отработанных часов.
- Время волонтерской работы по профильному направлению теперь засчитывается как практика для студентов соответствующих специальностей.
- Компетентности, полученные во время волонтерства, могут быть признаны как результаты неформального или информального обучения.
Кабинету Министров Украины поручено в месячный срок привести все нормативно-правовые акты в соответствие с новыми нормами с момента вступления в силу.
Напомним, что Верховная Рада Украины предложила внести изменения в закон "О полном общем среднем образовании", предоставляя гражданам право на признание результатов обучения, полученных за рубежом.