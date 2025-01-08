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Школьники и студенты смогут засчитать волонтерство как практику: детали закона

Украина, Среда 08 января 2025 15:40
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Школьники и студенты смогут засчитать волонтерство как практику: детали закона Фото: Как волонтерство станет частью образования (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине приняты изменения в законы об образовании и волонтерской деятельности, которые интегрируют волонтерство в образовательный процесс. Волонтерская деятельность станет частью школьного и университетского образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект об изменениях в закон.

За принятие законопроекта проголосовали 298 народных депутатов. Изменения охватывают законы "Об образовании", "О полном общем среднем образовании", "О высшем образовании" и "О волонтерской деятельности".

Что изменится в образовательном процессе

В законах "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании" теперь предусмотрено:

  • Внедрение волонтерской деятельности как части образовательного процесса.
  • Создание условий для развития и поддержки волонтерства среди участников образовательного процесса.
  • Повышение общественного престижа волонтерской деятельности.

В частности, статьи 8 и 26 закона "Об образовании" и статьи 16 и 38 закона "О полном общем среднем образовании" дополнены положениями о поддержке волонтерства.

Нововведения в высшем образовании

Закон "О высшем образовании" теперь содержит определение понятия "мотивационное письмо", которое абитуриенты должны подавать при поступлении. В мотивационное письмо можно добавить информацию о достижениях в волонтерской деятельности, что подчеркивает ее важность в формировании компетенций.

Важные изменения для волонтеров

Закон "О волонтерской деятельности" также претерпел изменения:

  • Волонтеры смогут получать официальные документы (свидетельства), подтверждающие их деятельность, с указанием направления, периода и количества отработанных часов.
  • Время волонтерской работы по профильному направлению теперь засчитывается как практика для студентов соответствующих специальностей.
  • Компетентности, полученные во время волонтерства, могут быть признаны как результаты неформального или информального обучения.

Кабинету Министров Украины поручено в месячный срок привести все нормативно-правовые акты в соответствие с новыми нормами с момента вступления в силу.

Напомним, что Верховная Рада Украины предложила внести изменения в закон "О полном общем среднем образовании", предоставляя гражданам право на признание результатов обучения, полученных за рубежом.

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