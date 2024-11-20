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SpaseX запустила Starship: Трамп и Маск укрепили свои связи поездкой в Техас

Среда 20 ноября 2024 05:03
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SpaseX запустила Starship: Трамп и Маск укрепили свои связи поездкой в Техас Фото: Дональд Трамп и Илон Маск (коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Во вторник, в Техасе, компания Илона Маска SpaceX совершила шестой запуск ракеты Starship. Это событие посетил в том числе новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как пишет издание, в течение двух недель Трамп принимал Маска у себя, но теперь пришла очередь Маска принимать избранного президента.

Так, Трамп полетел в Техас, чтобы посмотреть, как SpaceX миллиардера запустит ракету Starship недалеко от границы с Мексикой. Трамп внимательно слушал объяснение самого богатого человека в мире о том, как будет работать тест, и демонстрировал это на модели. После этого избранный президент посмотрел на запуск.

Само событие произошло не совсем идеально. В частности, многоразовый ускоритель не вернулся на стартовую площадку, как это было в октябре во время предыдущего испытания. Вместо этого ускоритель был направлен в Мексиканский залив.

Однако, как пишет AP, присутствие Трампа на запуске было удивительным проявлением близости между новоизбранным президентом и миллиардером, которое имеет последствия для американской политики, правительства, внешней политики и даже для возможности достижения людьми Марса.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что после выборов в США миллиардер Илон Маск начал раздражать окружение новоизбранного президента Дональда Трамп. Он якобы ведет себя как сопрезидент.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Илон Маск
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