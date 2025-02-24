Статистика впечатляет. В Германии резко изменилась ситуация с трудоустройством беженцев

Какая ситуация с трудоустройством украинцев в Германии

Федеральный институт исследований народонаселения, несмотря на общее ухудшение ситуации на рынке труда, отметил усиленную интеграцию украинских беженцев на немецкий рынок труда. В последнем квартале прошлого года было трудоустроено 43% беженцев из Украины. Для сравнения, весной прошлого года было только 30%, а летом 2022-го - 16%.

Согласно исследованию, все большее беженцев, которые ранее не могли работать из-за посещения языковых курсов, теперь выходят на рынок труда.

Ключевой проблемой остается уровень знаний немецкого, поскольку часто это является обязательным условием при трудоустройстве. Хотя около трех четвертей украинских беженцев закончили хотя бы один языковой курс, только 27% получили сертификат уровня B2, необходимый для многих профессий.

Отметим, что Германия приняла больше всего украинцев во время войны - более 1,1 миллиона, из них почти 700 тысяч - люди трудоспособного возраста.

Какую работу предлагают украинцам

Украинцам в Германии без знания языка чаще всего предлагают низкоквалифицированную работу, больше всего вариантов на складах, например, упаковка чая Lipton, косметики Make up, шоколада Mondelez и тому подобное. За такую работу обещают в пределах 2,6 тысячи евро уже после вычета налогов.

Также есть много вакансий по трудоустройству уборщиком, в среднем там можно заработать 1,9 тысячи евро "чистыми", посудомойщикам предлагают от 1,4 тысячи евро, поварам - от 3 тысяч евро.

Добавим, что с 2025 года выплаты украинским беженцам урезают до 30% в течение 3 месяцев, если те отказываются от предложения работы, которая соответствует их умениям и квалификации.