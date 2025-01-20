Солидный заработок. Какие вакансии предлагают в Польше и Германии украинцам без знания языка

Из-за войны больше всего украинцев выехали в Польшу и Германию, эти страны приняли 970 тысяч и более 1,1 миллиона беженцев, соответственно. Значительная часть из них в поисках работы.

РБК-Украина рассказывает о том, какие вакансии предлагают украинцам в Польше и Германии, и сколько платят за неквалифицированную работу.

Какую работу предлагают украинцам в Польше

Средняя зарплата в Польше "на руки" составляет 5 883 злотых (58,8 тысячи гривен). При поиске работы следует учесть, что в вакансиях преимущественно указывают зарплату до вычета налогов и социальных взносов, которые могут составлять до 32% суммы.

На сайтах с вакансиями украинцам без знания языка чаще всего предлагают занятость в сортировочных и упаковочных складах косметики, продуктов, брендовой одежды и тому подобное. Работодатели указывают оплату в размере 5-8 тысяч злотых (50-80 тысяч гривен), в зависимости от количества рабочих часов.

Работники популярной сети Biedronka могут получать от 4,9 до 8 тысяч злотых (49-80 тысяч гривен).

Также немало предложений по трудоустройству водителей-дальнобойщиков. Им предлагают зарплату 9,5-10 тысяч злотых (95-100 тысяч гривен). Еще больше могут заработать сварщики - от 9,2 до 12 тысяч злотых (92 до 121 тысячи гривен).

Мужчинам также предлагают работу электрика, монтажника, арматурщика и тому подобное. Платят в среднем 5-8 тысяч злотых (50-80 тысяч гривен), монтажник трубопроводов может зарабатывать до 10 тысяч злотых (100 тысяч гривен).

Для молодежи много вакансий в отелях - уборщики, официанты, бармены, повара и тому подобное. Работодатели заявляют, что за месяц можно заработать 5000-7500 злотых "чистыми" (50-70 тысяч гривен), с учетом 10-12 часовых смен. Однако, не указано, сколько рабочих дней в неделю. Часто при отелях рабочим еще предлагают проживание.

Вакансия дальнобойщика в Польше (скриншот)

На какую работу ищут украинцев в Германии

В Германии средняя зарплата составляет 3 444 евро (150 тысяч гривен). Это до вычисления налогов и социальных взносов, сумма которых может быть разной и зависит от многих факторов. Процент отчислений колеблется от 14 до 45. Однако украинцы без знания языка могут претендовать только на вакансии, которые не требуют высокой квалификации.

Среди предложений работы больше всего вариантов на складах, а именно упаковки чая Lipton, косметики Make up, шоколада Mondelez и т.д. Например, работнику на складе одежды Adidas обещают 2,6 тысячи евро "чистыми" в месяц (113 тысяч гривен), работа по 10 часов 5 дней в неделю.

Также есть варианты трудоустройства уборщиком. В вакансиях указано, что после вычета налогов "на руки" люди получают 1900 евро (82,8 тысячи гривен). Это за 5-6 ночных смен еженедельно в течение месяца. Примерно столько же платят горничным, которые работают при отелях.

Посудомойщики могут зарабатывать от 1400 евро (61 тысяча гривен) в месяц "чистыми", при этом в вакансии отмечается, что это стартовая ставка и в дальнейшем оплата повышается.

Немало вакансий поваров с месячной оплатой 3 тысячи евро (130 тысяч гривен), столько же может зарабатывать и маляр-отделочник - 2,6-3 тысячи евро (113-130 тысяч гривен).

Часто в Германии ищут сиделок для пожилых людей, с возможностью проживания. За такую работу платят от 1,5 тысячи евро "чистыми" (65 тысяч гривен), но для трудоустройства нужно владеть немецким хотя бы на базовом уровне.

Отметим, что, кроме более высоких зарплат в Польше и Германии по сравнению с украинскими, в этих странах также значительно дороже и стоимость проживания.

Вакансия в Германии (скриншот)