Статті щодо імпічменту Трампа відправлять в Сенат наступного тижня

Статті про імпічмент президента Сполучених Штатів Дональда Трампа направлять в Сенат на наступному тижні. Про це сказала спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, повідомляє Politico.

Також Пелосі додала, що попросила голову Юридичного комітету Сенату Джеррі Надлера бути готовим винести на обговорення на наступному тижні резолюцію про призначення відповідальних та передачу статей про імпічмент у Сенат.

"На спільній нараді у вівторок обговорить питання, як нам діяти далі", - сказала Пелосі.

При цьому лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл зазначив, що задоволений тим, що можна буде почати судовий процес щодо імпічменту, як тільки статті будуть спрямовані в Сенат.

"Ми прагнули почати роботу ... Скільки тижнів вже пройшло? Довго чекали, і я радий, що все закінчилося", - сказав він журналістам у п'ятницю, 10 січня.

Politico нагадало, що Пелосі і лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер намагалися чинити тиск на республіканців, домагаючись справедливого судового розгляду - за участю свідків, які раніше відмовлялися давати свідчення.

Проте лідер республіканської більшості Сенату Макконнелл заявив, що у нього є достатньо голосів республіканців, щоб відхилити імпічмент, якщо протягом певного часу матеріали з Палати представників не надійдуть у Сенат.

Нагадаємо, Трампу пред'являють звинувачення в тому, що він зловживав владою президента, чинячи тиск на нового лідера України Володимира Зеленського для розслідування дій демократа Джо Байдена. Трамп нібито испольовал в якості важеля 400 мільйонів доларів військової допомоги для України. Фінансування для України в кінцевому підсумку було розморожено, але тільки після втручання Конгресу.