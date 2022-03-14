Лукашенко може направити війська на Волинську та Ровенську області,- експерт
Армія Білорусі може атакувати у напрямках до Волинської та Рівненської областей. Однак, Олександр Лукашенко намагається "пропетляти", усвідомлюючи усі ризики для своєї країни.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіли військовий експерт Олег Жданов та генерал ЗСУ Сергій Кривоніс.
Армія Білорусі значно слабша за українських військових. Як відзначив військовий експерт Олег Жданов:
- загальна кількість військових у Білорусі - близько 60 тисяч людей;
- серед усієї загальної кількості - лише 45 тисяч військовослужбовців.
Режим може направити до 10-ти батальйонно-тактичних груп, що є близько 10-12 тисяч людей, які ніколи не брали участі в збройних конфліктах або ж війнах.
"Якщо вони вступлять у цю війну, то зазнають втрат і повернуться биті назад до Білорусі. І це буде просто вибух усередині країни. Лукашенко всі ці фактори розуміє і, схоже, намагається "пропетляти". У нього 15 березня набуває чинності нова конституція. Потім він скаже, що потрібно формувати народні збори", - заявив Жданов.
Водночас як зауважив Кривоніс, Росія втратила значну частину боєздатних підрозділів, у зв’язку з чим її армія може просуватися у другорядних напрямках, або ж просто допомагатиме білоруським військовим.
На думку генерала ЗСУ, є варіант, що Білорусь також здійснить наступальні дії на територію Волинської та Рівненської областей.
"Їхнє завдання полягає в тому, щоб розпорошити наші сили на різних напрямках, щоб ми не змогли створити ударну контрнаступну групу, яка б могла розгромити росіян та їхніх союзників. Тому вони намагаються розтягнути наші сили по всій території України. Враховуючи те, що у них потенціалу поки що більше, вони на цьому грають",- заявив Кривоніс.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що загроза вторгнення Білорусі на територію України повністю не анульована, вважає секретар РНБО Олексій Данілов.
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