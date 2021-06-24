Хто може стати мером Харкова замість Кернеса: п'ятірка фаворитів

Соцопитування компанії SOCIS і Київського міжнародного інституту соціології( КМІС), оприлюднені в травні, показують що перше місце і більше 30% може взяти секретар міськради Ігор Терехов, який пропрацював заступником Кернеса останні п'ять років.

Другий результат і трохи більше 20% відходять Михайлу Добкіну. Він вже був мером Харкова з 2006 по 2010 рік. Головна інтрига полягає в тому, хто ще втрутиться в поєдинок Терехова і Добкіна.

"Зараз серед фаворитів Трійця-Ігор Терехов, Михайло Добкін і Юлія Світлична. Можливо, також Олександр Фельдман і Євген Мураєв", – розповів виданню Харківський політолог, експерт аналітичного центру "Обсерваторія демократії" Антон Авксентьєв.

На третє місце і близько 15% голосів може претендувати нардеп Юлія Світлична, яка керувала Харківською ОДА з 2016 по 2019 рік. Це при тому, що свою кампанію вона ще не починала.

"Рішення з приводу її планів ще немає. До виборів чотири місяці. Коли буде рішення - ми повідомимо",-уточнила РБК-Україна помічниця Світличної, депутат Харківської облради Вікторія Белявцева.

Четверте місце і приблизно 11-12% підтримки опитування показують лідеру партії " наші" Євгену Мураєву. Але сам він стверджує, що у нього немає амбіцій балотуватися в мери Харкова і вони навряд чи з'являться. (це важлива деталь, тому що раніше цієї інформації ніде не було і багато ЗМІ як і раніше продовжують оцінювати його шанси в мерській гонці – - у.)

"У мене зовсім інші пріоритети в житті. Мені хочеться міняти країну, місто різких змін не потребує", - сказав Мураєв у розмові з виданням.

П'ятірку Фаворитів у соцопитуваннях "замикає" народний депутат від " опозиційної платформи - за життя" Олександр Фельдман. Щодо його планів інформації небагато. РБК-Україна звернулося до нього за коментарем, але на момент виходу матеріалу відповідь так і не отримало.