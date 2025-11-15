Стартует выплата "зимней" 1000 гривен: monobank разыграет 200 зарядных станций

"Стартует выплата зимней 1000 гривен. Она поступит на карту "Национальный кэшбэк". Для этого вам нужно под картой подать заявку в "Дії". Получить могут все, кто находится в Украине", - рассказал он.

Тратить можно на коммунальные услуги, оплату лекарств, книг, продуктов украинского производства, почты или просто задонатить

По словам Гороховского, чтобы эта программа стала более интересной, monobank разыграет 200 зарядных станций среди всех, кто получит деньги на mono.

"Результаты розыгрыша объявим после окончания программы - 15 января 2026 года", - добавил он.