Олімпіада-2020: які види спорту будуть представлені в Токіо і для яких цей рік стане "дебютним"

На Олімпіаді-2020 у Токіо будуть представлені понад 40 видів спорту, в яких буде розіграно 339 комплектів нагород. Зокрема, вперше до списку олімпійської програми було включено баскетбол 3х3, карате, серфінг, скелелазіння та скейтбординг.

Детально про всі види спорту, які потрапили до Олімпійських ігор читайте далі у матеріалі РБК-Україна.

Баскетбол 3х3

Даний вид спорту цьогоріч дебютує на Олімпіаді. На першому етапі гри всі команди грають між собою. Після чого боротьбу продовжать по шість команд: з четвертої по шосту зустрічаються в чвертьфіналі, а перша та друга автоматично виходять у півфінал.

Стрільба з лука

В перший день Олімпіади у змаганні візьмуть участь по 64 лучника і лучниці. Кожен спортсмен за регламентом здійснить 72 постріли. Після чого учасники з найвищою кількістю балів зустрінуться в першому матчі плей-офф.

Художня гімнастика

У змаганнях з художньої гімнастики беруть участь лише жінки, які змагатимуться індивідуальному та командному багатоборстві. Спортсменки індивідуально або в групах виконують під музику гімнастичні вправи з предметом (обручем, м'ячем, булавами, стрічкою). Після чого виступи оцінюють за трьома критеріями: складність, артистизм, виконання. Максимальна оцінка за складність становить 10 балів.

Синхронне плавання

Змагання з синхронного плавання стартують з попереднього раунду довільної програми дуетів. На наступний день синхроністки змагатимуться в технічній програмі. Даний жіночий водний вид спорту полягає у виконанні в воді різних фігур і рухів під музику.

Легка атлетика

Традиційно легкоатлетичний турнір стартує на Олімпійських іграх ближче до середини змагань і триває до останнього дня. Перші нагороди з легкої атлетики у Токіо розігруватимуться 30 липня серед бігунів на дистанцію 10 тисяч метрів, а закінчиться легкоатлетична програма чоловічим марафоном 8 серпня.

Бадмінтон

В олімпійському турнірі змагання почнуться з групового етапу. Після чого найкращі гравці і пари виходять в плей-офф, де грають починаючи з чвертьфіналів за олімпійською системою на вибування.

Бейсбол (софтбол)

Даний вид спорту повертається в програму Олімпіади після 13 років паузи. В олімпійському турнірі з бейсболу (софтболу) братимуть участь по 6 команд – відповідно по бейсболу і софтболу. Так, команди, що зайняли перші місця в групі, грають між собою відразу в другому раунді за вихід в півфінал. Далі - боротьба у фінальному етапі.

Баскетбол

Варто зазначити, що в олімпійському турнірі була введена нова система змагань. Груповий етап складатиметься з трьох груп по чотири команди в кожній. Так, команди, що зайняли перше і друге місця в кожній групі, і дві кращі команди, що зайняли третє місце в груповій фазі, проходять кваліфікацію у фінальну фазу.

Пляжний волейбол

У змаганнях з пляжного волейболу серед чоловіків і серед жінок візьмуть участь по 24 команди, розбиті на 6 четвірок. В рамках квартету команди зіграють з кожним із суперників, тобто по три гри кожна на груповому етапі. Команди, що зайняли треті місця з найкращими результатами, пройдуть в стадію 1/8 фіналу.

Бокс

286 боксерів, серед яких 186 чоловіків і 100 жінок візьмуть участь у змаганнях. У кожній ваговій категорії від країни виступить тільки один спортсмен. Зазначимо, що боксери на Олімпійських іграх будуть виступати без захисних шоломів, при цьому це правило не стосується жінок.

Веслування академічне

Загалом до програми академічного веслування входить чотирнадцять дисциплін, по сім серед чоловіків і жінок в однакових класах човнів. У чотирнадцяти медальних дисциплінах візьмуть участь 526 спортсменів (по 263 чоловіка і жінки).

Каное (гребний слалом)

Суть даного виду спорту полягає в проходженні на байдарках і каное ділянок гірської річки або бурхливої води з природними і штучними перешкодами на час. Змагання з веслування на байдарках і каное в програмі Олімпіади включає в собі два види дисциплін: слалом та спрінтерські гонки.

Велоспорт (bmx-фрістайл, bmx-рейсинг, шосе, трек, маунтенбайк)

У змаганнях з велоспорту на Олімпійських іграх учасники змагатимуться за 22 комплекти нагород. Велотрекові гонки відрізняються від інших тим, що змагання проходять на спеціальних покриттях відповідно до виду (bmx-фрістайл, bmx-рейсинг, шосе, трек, маунтенбайк).

Стрибки у воду

Змагання зі стрибків у воду стартують у Токіо 25 липня синхронними стрибками з триметрового трампліну у жінок, а завершяться індивідуальними стрибками з десятиметрової вишки у чоловіків.

Кінний спорт

Змагання з кінного спорту в Токіо відбудуться за такою послідовністю: виїждження (індивідуальне/командне), триборство (індивідуальне/командне), стрибки (індивідуальні/командні). Спочатку учасники розіграють медалі в виїздки, а після розпочнеться змагання у триборстві. Останній етап - стрибки.

Фехтування

Фехтувальний турнір в Токіо розпочнеться з індивідуальних змагань серед чоловіків-шаблістів і жінок-шпажисток, а завершиться 1 серпня командним турніром чоловіків-рапіристів. Цьогоріч на Олімпійських іграх фехтувальники вперше в історії розіграють 12 комплектів нагород.

Футбол

16 команд візьме участь у груповому етапі чоловічого турніру, які будуть розділені на чотири групи по чотири збірні. Втім, у жіночих змаганнях візьмуть участь 12 національних команд, розділених на три групи по чотири збірні. Всі вони гратимуть за коловою системою. Дві кращі команди з кожної групи пройдуть в плей-офф турніру, тобто до чвертьфіналу. З цього моменту почнеться турнір на виліт.

Хокей на траві

В даному турнірі участь візьмуть 24 збірних - по 12 у чоловіків і жінок. Окремо в них розпочнеться змагання з попереднього етапу, потім найсильніші команди перейдуть в стадію плей-офф, починаючи з чвертьфіналу. У турнірі на вибування візьмуть участь 8 команд.

Гандбол

Турнір з гандболу розпочнеться з чоловічих збірних, після чого змагання розпочнеться і серед жіночих команд. Згодом відбудеться матч за третє місце і фінал у чоловіків, а потім, в день закриття Олімпійських Ігор, стануть відомі призери серед жінок.

Гольф

Турнір з гольфу пройде у форматі "гри на рахунок ударів". Змагання серед чоловіків і жінок складатимуться з чотирьох раундів. За один день гравцям потрібно буде пройти 18 лунок. Переможець і призери будуть оголошені після того, як спортсмени подолають всі 72 лунки.

Дзюдо

Країна може виставити на Олімпіаду по одному представнику у кожній ваговій категорії. Так, 14 комплектів нагород розіграють серед чоловіків у вагових категоріях до 60, 66, 73, 81, 90, 100 кг і понад 100 кг та серед жінок вагою до 48, 52, 57, 63, 70, 78 кг і понад 78 кг.

Карате

Турнір з карате серед чоловіків на олімпійських іграх пройде за такими ваговими категоріями: 67 кг, до 75 кг і понад 75 кг, жінки ж змагатимуться у категорії до 55 кг, до 61 кг, понад 61 кг. Весь турнір в рамках однієї вагової категорії однієї статі займає один змагальний день.

Марафонське плавання

Учасники марафонського плавання подолають найдовшу дистанцію в олімпійській програмі. Спортсменам необхідно буде проплисти 10 км на відкритій воді (морі, океані) без розділових доріжок.

Сучасне п'ятиборство

Змагання з сучасного пятиборства складаються з п'яти видів спорту: стрільба з пістолета, фехтування на шпагах, плавання на 200 метрів вільним стилем, конкур і лазертаг - біг на 3200 метрів по пересіченій місцевості. У змаганнях серед жінок і чоловіків участь візьмуть 36 спортсменів.

Регбі-7

В олімпійському турнірі з регбі-7 візьмуть участь 12 чоловічих і 12 жіночих команд, які поділені на три рівні групи. Спочатку команди боротимуться за місце у чвертьфіналі, після чого кращі збірні змагатимуться за призове місце в плей-офф.

Вітрильний спорт

У турнірі з вітрильного спорту візьмуть участь 350 спортсменів (175 чоловіків і 175 жінок), які змагатимуться за 10 комплектів нагород (5 у чоловіків, 4 у жінок і 1 в змішаному класі). Кожна країна може бути представлена тільки одним екіпажем в кожній дисципліні і не більше ніж 15-ма спортсменами (8 чоловіків та 7 жінок).

Стрільба

Змагання з використанням гвинтівки і пістолета будуть проходити в приміщенні, де учасники по черзі стрілятимуть з заданої відстані по нерухомій цілі. Турнір з використанням рушниць проводиться на відкритому повітрі.

Скейтбординг

Турнір зі скейтбордингу цьогоріч є дебютними. У перший день відбудуться змагання чоловіків скейтбордистів в "стріт". Заключні змагання олімпійської програми - чоловічий "парк". Медалі розіграють протягом одного дня в кожній з чотирьох дисциплін.

Спортивне скелелазіння

Даний вид спорту також вперше включений до програми Олімпійських ігор. Так, боротися за медалі будуть 20 чоловіків і 20 жінок у спеціально створеній дисципліні "багатоборстві", яка об’єднує у собі відразу три, несхожі один на одного дисципліни - "лазіння на швидкість", "боулдерінг" і "лазіння на складність".

Серфінг

Серфінг також відноситься до списку дебютних видів спорту на Олімпіаді. Так, у змаганнях з серфінгу візьмуть участь 20 чоловіків і 20 жінок, які будуть боротися в трьох раундах і трьох фіналах, що складаються з 30-хвилинних заїздів.

Плавання

На Олімпіаді в Токіо турнір з плавання (як і по іншим водним видам спорту, за винятком плавання на відкритій воді) пройде в "Токіо Акватик центрі". Змагання прийдуть серед чоловіків, жінок, а також проводитиметься мішана комбінована естафета (2 чоловіків і 2 жінки).

Теніс (настільний, великий)

У змаганнях з тенісу в Токіо в якості олімпійської дисципліни дебютує змішаний парний розряд. Таким чином, вперше буде розіграно не чотири комплекти нагород серед переможців, а відразу п'ять. Змагання з тенісу пройдуть з 24 липня по 1 серпня 2021 року в тенісному парку "Аріаке".

Тхеквондо

Змагання з тхеквондо потрапили в програму Олімпіади-2020 нещодавно. Так, у 2000 році спортсмени в Сіднеї вперше розіграли вісім комплектів нагород. Цьогоріч турнір серед чоловіків пройде у ваговій категорії до 58, 68, 80 і понад 80 кг, а серед жінок - до 49, 57, 67 і понад 67 кг.

Гімнастика (стрибки на батуті)

Всього на змаганнях зі стрибків на батуті візьмуть участь 16 чоловіків і 16 жінок. Кожен з них представлятиме дві програми під час кваліфікації - обов'язкову і довільну. За підсумками кваліфікації вісім найсильніших спортсменів і спортсменок потраплять у фінал.

Тріатлон

Змагання з тріатлону відбудуться як між чоловіками, так і між жінками: 1,5 км плавання у відкритій воді, 40 км велогонка по шосе, 10 км біг. Також пройде змішана комбінована естафета (2 чоловіків і 2 жінки): 4 по 300 метрів плавання, 8 км велогонки та 2 км бігу.

Волейбол

У турнірі з волейболу візьмуть участь 12 збірних, які пройшли кваліфікацію. Команди зіграють за коловою системою, з кожної групи чотири збірні вийдуть в плей-офф і будуть боротися за золото, починаючи з чвертьфіналу.

Водне поло

На Олімпійських іграх турнір з водного поло ділиться на груповий етап і плей-офф. Так, у чоловічому турнірі візьмуть участь 12 команд, в жіночому - 10. Збірні розбиваються за двома групами - A і Б. Чотири кращі команди з групи виходять в чвертьфінал, де команда, яка зайняла перше місце в групі А, грає з командою, що зайняла 4 місце в групі Б, і так далі.

Важка атлетика

Змагання з важкої атлетики стануть одним із тих турнірів, в яких розігруватиметься найбільша кількість медалей (також за кількістю лідирують легка атлетика, плавання, академічне веслування, велоспорт, дзюдо і стрільба). Турнір стартуватиме на наступний день після церемонії відкриття Ігор і буде складатися з 10 змагальних днів.

Боротьба

Цьогоріч змагання пройдуть з вільної і греко-римської боротьби. На Олімпіаді представники класичного стилю розіграють нагороди серед чоловіків у вагових категоріях до 60, 67, 77, 87, 97 і 130 кг, серед жінок буде представлено шість категорій: 50, 53, 57, 62, 68 і 76 кг.