Стартегічне партнерство між Україною та США розвивається за прискореним планом, - Маркарова
Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що стартегічне партнерство між Києвом та Вашингтоном розвивається за прискореним планом. Так вона відреагувала на візит держссекретаря Ентоні Блінкена в Україну.
Про це Маркарова написала в Facebook.
Дипломат наголосила, що між країнами підтримуються активні двохсторонні зв'язки.
"Стартегічне партнерство між Україною та США розвивається за прискореним планом. На додаток до активних двосторонніх звязків на більшості з важливих напрямів, вже скоро будемо радо вітати Державного секретаря Ентоні Блінкена в Україні", - написала вона.
Раніше повідомлялося, що державний секретар США Ентоні Блінкен наступного тижня прилетить в Україну. Він перебуватиме в Києві 5-6 травня, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Телеканал CNN повідомляв, що візит Блінкена в Україну може послабити занепокоєння Києва з приводу можливої зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна цього літа.
РБК-Україна писало, що Блінкен зустрінеться з Зеленським, щоб обговорити агресію РФ.