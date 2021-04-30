ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стартегічне партнерство між Україною та США розвивається за прискореним планом, - Маркарова

Новость на русском → П'ятниця 30 квітня 2021 17:10
Стартегічне партнерство між Україною та США розвивається за прискореним планом, - Маркарова Фото: посол України в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що стартегічне партнерство між Києвом та Вашингтоном розвивається за прискореним планом. Так вона відреагувала на візит держссекретаря Ентоні Блінкена в Україну.

Про це Маркарова написала в Facebook.

Дипломат наголосила, що між країнами підтримуються активні двохсторонні зв'язки.

"Стартегічне партнерство між Україною та США розвивається за прискореним планом. На додаток до активних двосторонніх звязків на більшості з важливих напрямів, вже скоро будемо радо вітати Державного секретаря Ентоні Блінкена в Україні", - написала вона.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Ентоні Блінкен наступного тижня прилетить в Україну. Він перебуватиме в Києві 5-6 травня, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Телеканал CNN повідомляв, що візит Блінкена в Україну може послабити занепокоєння Києва з приводу можливої зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна цього літа.

РБК-Україна писало, що Блінкен зустрінеться з Зеленським, щоб обговорити агресію РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Сполучені Штати Америки Україна Оксана Маркарова
NEWS
Візит Блінкена в Україну: стала відома дата
Візит Блінкена в Україну: стала відома дата
DAILY
Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії