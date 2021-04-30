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Візит Блінкена в Україну: зустрінеться з Зеленським, щоб обговорити агресію РФ

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 30 квітня 2021 15:35
Візит Блінкена в Україну: зустрінеться з Зеленським, щоб обговорити агресію РФ Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен на початку травня відвідає Україну з робочим візитом. В ході візиту він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити агресію Росії.

Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

"Потім держсекретар відправиться до Києва, Україна, 5-6 травня, де зустрінеться з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Кулебою, іншими офіційними особами та представниками українського громадянського суспільства, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Блінкен посприяє прогресу в реалізації програм реформ в Україні.

"Він також сприятиме подальшому прогресу в реалізації програми інституційних реформ в Україні, особливо в боротьбі з корупцією, що є ключем до забезпечення демократичних інститутів, економічного процвітання та євроатлантичного майбутнього України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Блінкен назвав умову співпраці з Росією. Це стане можливо, якщо РФ не буде загострювати відносини.

Крім того, Ентоні Блінкен підтвердив, що Білий дім проведе повний перегляд зловмисної діяльності Росії. Нова адміністрація зараз вивчає всі дії РФ.

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