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Стартап, связанный с сыновьями Трампа, нацелился на дроновые технологии Украины

22:29 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Украинские дроновые технологии хотят в США (Getty Images)

Американский стартап Powerus по беспилотникам объединится с компанией, которую поддерживают Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. Компания планирует привозить в США украинские дроновые технологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Powerus ставит на украинские дроны

Американский стартап Powerus хочет помочь удовлетворить растущий спрос Пентагона, заявили руководители компании.

Компания основана год назад, а в начале октября должна слиться с Aureus Greenway Holdings (PUSA.O), в котором братья Трампа имеют опосредованную долю через инвестиционный фонд American Ventures.

Ожидается, что фонд будет владеть 9,9% бенефициарной долей в объединенной компании, пишет издание.

Компания является частью растущего портфеля компаний по производству дронов и военных технологий, поддерживаемых сыновьями Трампа.

Планы компании

В интервью Reuters в течение последних месяцев руководители компании заявили, что планируют развиваться за счет:

  • приобретений,
  • иностранных партнерств,
  • отечественного производства

Цель - сделать Powerus партнером США, который сможет привезти военные технологии, разработанные за рубежом, в частности в Украине, и производить их в Америке.

Бретт Величевич, президент Powerus и бывший аналитик разведки специальных операций армии США, работает над тем, чтобы фирма была "единственным решением" для Пентагона.

Он предлагает зарубежные технологии с "американским лицом". Powerus ведет переговоры с украинскими компаниями оборонных технологий и хотела бы добавить возможности, включая дальнобойные ударные беспилотники.

Потенциал Powerus

Компания была зарегистрирована в октябре 2025 года. Ее продажи за первый квартал 2026 года составили 1,2 миллиона долларов.

В марте она представила свои беспилотники-перехватчики Guardian, которые, по словам Великовича, стали результатом совместной разработки с украинцами.

Недавно компания Powerus объявила о заключении:

  • контракта с ВВС США на сумму до 90 миллионов долларов,
  • коммерческого соглашения на сумму 22,3 миллиона долларов в защиту энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке для неразглашенного клиента.

Компания также отмечает, что ведет переговоры со странами Персидского залива.

Во время поездки в Пакистан в середине сентября Powerus получила ограниченный заказ от министерства обороны на воздушные беспилотники и их поддержку. Также она подписала предварительное соглашение с пакистанской армией о потенциальном сотрудничестве.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина уже в ближайшее время получит усиление авиации. Кроме того, были определены первые прототипы оружия против реактивных "Шахедов" оккупантов.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Игорь Клименко заявил, что Украина испытывает собственные перехватчики реактивных дронов. Он отметил, что часть боевых групп уже ими пользуется.

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